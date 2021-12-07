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В гостях во Дворце Независимости почетный консул Беларуси в Сербии, депутат Народной скупщины Драгомир Карич

Сегодня диалог с балканскими друзьями. В гостях во Дворце Независимости почетный консул Беларуси в Сербии, депутат Народной скупщины Драгомир Карич. Этот регион для Беларуси исторически близкий и в политическом, и в экономическом плане. Отношения с Сербией отличаются высокой степенью взаимного уважения и доверия. Как и должно быть между братскими славянскими народами. В тяжелые для Белграда времена официальный Минск один из немногих занял принципиальную и справедливую позицию по отношению к Сербии. Сегодня и мы чувствуем плечо балканских друзей. В дальнейшем развитии сотрудничества делается акцент на деловые круги двух стран.

Большие проекты бизнеса и сейчас работают в Беларуси и Сербии: строительная компания Драгомира Карича работает в нашей стране далеко не первый год. Но все это невозможно без надежной политической платформы. Исторически сложилось, что Сербия - точка опоры на Балканах и для Беларуси, и для России.



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Беларусь и Сербия - надежные партнеры

Очень многое из того, с чем пришлось столкнуться сейчас Беларуси, уже испытывала на себе Сербия, в том числе и проблемы с мигрантами. После распада Югославии там был большой поток беженцев, и никто не помогал справиться с этим вопросом.

Мы очень хорошо понимаем вашу беду. Президент мне рассказал (и меня это очень удивило), как вы справляетесь, как помогаете. Тот миллион помощи, который вы получили (речь о финансовой поддержке из различных источников для оказания помощи беженцам - Прим. БелТА) - это зерно песка на морском дне. Но ситуация складывается так, что вы справитесь. Санкции дают каждому государству возможность активировать "запасной двигатель" в голове, чтобы посмотреть, где вы ошибались, чтобы, используя ваши ресурсы, выйти из положения, чтобы появилось больше возможностей.
Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Белграде, председатель группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии

Сербский бизнесмен подчеркнул, что считает санкции несправедливыми и безосновательными, особенно когда речь идет о давлении со стороны соседних с Беларусью государств.

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