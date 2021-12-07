В гостях во Дворце Независимости почетный консул Беларуси в Сербии, депутат Народной скупщины Драгомир Карич

Мы очень хорошо понимаем вашу беду. Президент мне рассказал (и меня это очень удивило), как вы справляетесь, как помогаете. Тот миллион помощи, который вы получили (речь о финансовой поддержке из различных источников для оказания помощи беженцам - Прим. БелТА) - это зерно песка на морском дне. Но ситуация складывается так, что вы справитесь. Санкции дают каждому государству возможность активировать "запасной двигатель" в голове, чтобы посмотреть, где вы ошибались, чтобы, используя ваши ресурсы, выйти из положения, чтобы появилось больше возможностей.

Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Белграде, председатель группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии