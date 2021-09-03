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В графике Президента день футбола. А. Лукашенко открывает детско-юношеский центр "Динамо-Минск"

В графике Президента день футбола. А. Лукашенко открывает детско-юношеский центр "Динамо-Минск"


Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в открытии детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск", сообщает

БелТА.

Ожидается, что после церемонии торжественного открытия Президент пообщается с ветеранами клуба. Запланировано также совещание по вопросам развития футбола в Беларуси.

У ФК "Динамо-Минск" не было собственной домашней арены для подготовки кадров и тренировки спортсменов. В 2008 году в собственность клуба перешел стадион "Дарида", построенный в 2000 году. На момент приобретения стадиона он представлял собой одно устаревшее поле с трибунами на 4,5 тыс. зрителей.

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