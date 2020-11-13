3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В интервью журналистам А. Лукашенко коснулся тем отношений с партнерами, судеб отчисленных студентов и погибшего белоруса
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов