В канун Дня народного единства А. Лукашенко вручил госнаграды врачам, труженикам села, деятелям культуры и искусства, спортсменам

Благодаря новому поколению удалось сохранить все то, за что боролись наши предки. В очень непростой период они проявили ту самую сплоченность и сберегли суверенитет. Во Дворце Независимости в канун Дня народного единства чествовали заслуженных людей страны. Наш Президент вручил госнаграды врачам, труженикам села, деятелям культуры и искусства, спортсменам - тем, кто своим многолетним трудом делает Беларусь лучше.

События прошлого года - это однозначно про переоценку ценностей, многие пересмотрели свои убеждения и взгляды. Теперь мы уж точно едины в том, что нам всем нужна спокойная и развивающаяся страна. Наши люди доказали - на них можно положиться.

Красивая церемония получилась и еще очень откровенной. Эмоции зашкаливали. Высказаться хотели многие. О героях нашего времени репортаж Нины Можейко.

Независимость - наше национальное достояние. Даже не предмет, а целое понятие, которое начало взращиваться внутри каждого белоруса всего несколько десятилетий назад. То, что мы государство, а не приложение, констатировали только в прошлом столетии. Мы заслужили быть белорусами, благодаря или вопреки целому шквалу исторических катаклизмов, которые обрушивались на нашу землю. Мы стали сильными и гибкими.

Как пластилин в руках скульптора теперь уже народного художника Беларуси Владимира Слободчикова. Независимость он знает на ощупь. Как художник самостоятельно лепит эту жизнь. Ученик Азгура и представить не мог, что когда-то он станет на одну ступень с мастером. Первым народным художником в БССР. Это звание в нашей стране в последний раз вручали в 2012 году. После долгого перерыва традиция продолжилась.

Балерины у Большого театра, Божией Матери "Знамение" Логойская, Вилия в Вилейке, Дети мира - детям войны в Могилеве, Муза - специальная награда Президента "Через искусство к миру и взаимопониманию". Это не говоря о международных проектах. Профессор и заведующий кафедрой скульптуры Белорусской государственной академии искусств выпустил больше сотни студентов в большое плавание и сегодня крепко держит стек в руках. Готовится к персональной выставке по случаю юбилея - в следующем году мастеру 70.





Все же мы живем и питаемся какими-то корнями. Вот где наши корни? А корни там, где мы родились, где мы росли, где мы живем сейчас. Возьмите любого художника - пускай говорят: он интернационален, он условен… Шагал всю жизнь писал Витебск, хотя жил во Франции. Владимир Слободчиков - народный художник Беларуси

Слободчиков и автор памятника Стефании Станюте - легендарной артистке Купаловского театра. Которая до конца своих дней была верна родной сцене. Не застала раздора в "доме". В день рождения Национального академического драматического театра новому художественному руководителю Ольге Нефедовой вручили звание заслуженной артистки. Она была среди тех, кто не покинул родные стены, кто выстоял перед шквалом хейта и травли. За почти 30-летнюю карьеру театр всегда был для нее на пьедестале. Это несмотря на успех в кино, на радио и телевидении. Своей энергией щедро делится с теми, кто сегодня продолжает дело купаловцев. Вдыхает новую жизнь в театр.

Самая главная задача - заниматься делом, заниматься творчеством, не дать театру уйти в небытие. То есть театр, история которого на протяжении 100 лет вершилась и не мной, и даже далеко отчасти не теми, кто покинул труппу в прошлом году, а намного до - она накладывает такой груз ответственности и ты не можешь просто взять и бросить театр, бросить дело. Ольга Нефедова, заслуженная артистка Беларуси

Этот год был по-настоящему непростым: белорусы впервые прошли испытание на прочность национального единства и сделали это достойно. Те, кто не привык говорить много, а делать, оказались на передовой. Волновались даже те, кто много лет подряд проходит испытание сценой.

Такое отношение не могло не растрогать главу государства. Порядочность и истинная любовь к родной земле - не пустой звук для каждого белоруса.

Для артистов, журналистов, других творческих профессий, художников, скульпторов год был непростой. Они были на виду, а те, кто не был на виду, стали видными еще благодаря и тому, что целый шквал атак этих наших обрушился на них. Выдержали. Таких, как Руслан, к сожалению, немного. Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских "великих", которые топтались здесь, в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись. Это не артисты. Это не творческие работники. Это даже не трусы. Это предатели. А вот его вы видели и до событий, и во время, и после. Мало того, что он талантливый человек, он остался человеком-патриотом. Это надо ценить. Я это очень ценю. Оценят это и люди. Просто надо время. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Не спеша завоевывал сердца зрителей и заслуженный артист Беларуси Руслан Алехно. В 2004 году он стал победителем российского проекта "Народный артист". Лирический тенор с добрыми глазами. Он прошел длинный путь к сцене: участник "Евровидения-2008" да и к шоу талантов ему не привыкать. Совсем скоро он будет искать его у других. Руслан Алехно - наставник первого в Беларуси шоу X-Factor.





Доверие. Уровень наших артистов он, на самом деле, высок, просто пока не признан. Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси

Вручение наград - одна из самых приятных миссий Президента. Ведь именно люди - национальное достояние страны. Наш главный ресурс и потенциал. О нем ежедневно беспокоятся и те, кто преподает, деятели науки развивают новые направления для исследований и вовлекают молодежь.