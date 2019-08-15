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Президент гарантировал развитие спецпрограммы для пострадавших от Чернобыля районов Могилевщины
Впредь железный контроль над реализацией каждого проекта будет идти с высшего уровня
Историческое перерождение юго-востока Могилевской области. От крупных производственных комплексов до социального жилья, школ, больниц и спортивных объектов: Президент вчера побывал с рабочей поездкой в этом регионе.
В Костюковичах Александр Лукашенко гарантировал развитие спецпрограммы для пострадавших от Чернобыля районов Могилевщины. Последние четыре года этим регионом занимались правительство и местная власть. Впредь железный контроль над реализацией каждого проекта будет идти с высшего уровня. Центральным звеном в цепочке развития этих земель должны стать эффективные предприятия. Речь идет о строительстве больших животноводческих комплексов и крупном рыбном кластере (только ценные и экзотичные для Беларуси форель и осетровые). Вдобавок через районы планируют пустить второй евразийский транспортный коридор. Он соединит Евросоюз, Россию и Казахстан, а параллельно улучшит всю сеть местных дорог.
Зная, что Глава государства находится в регионе, на главной улице Костюковичей собралось много людей. Во время общения Александр Лукашенко объяснил цель своего визита, говорили о преображении этих земель и о том, когда люди ощутят эффект перемен. В разговоре принимали участие и местные жители, и гости райцентра.
Президент попробовал форель горячего и холодного копчения, красную икру и отметил их высокие вкусовые качества
Обновить национальную программу рыбохозяйственной деятельности - такое поручение Президент дал во время посещения одного из участков холдинга "Лохва" по производству форели. На территории находится рыбопитомник, где ежегодно выращивают 700 тонн товарной рыбы. И есть резервы для увеличения объемов. Президент попробовал форель горячего и холодного копчения, красную икру и отметил их высокие вкусовые качества. Обновленные предложения по развитию рыбхоздеятельности в стране должны представить Президенту уже в этом году.
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