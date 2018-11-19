В Минск прибыл президент Азербайджана. Итоги белорусско-азербайджанских переговоров

Сегодня в центре внимания отношения по линии Минск - Баку. В белорусскую столицу с официальным визитом прибыл президент Азербайджана. Для Ильхама Алиева это уже пятый визит в истории двусторонних отношений. Они развиваются как в политической, так и экономической плоскостях. Значительный фактор и давняя дружба между белорусами и азербайджанцами. Сейчас надо двигаться дальше. Пришло время выхода на новый качественный уровень. Это стало лейтмотивом встречи президентов двух стран во Дворце Независимости. Александр Лукашенко сразу поставит акцент, что именно для благополучия народов и работают политики над развитием сотрудничества. Стороны заинтересованы в углублении партнерства по всем направлениям - от транспорта и логистики до IT-сферы. Речь о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, а также реализации совместных проектов, которые принесут взаимную выгоду двум странам. Как подчеркнет наш Президент, Беларусь настроена на системное и долговременное сотрудничество с Азербайджаном. Наталья Бреус - о новых инициативах Минска и Баку.

Вот так шаг за шагом продвигаться не только на двустороннем треке, но и на рынках третьих стран. Выгодно и Азербайджану, и Беларуси. Тот случай, когда реальный эффект от кооперации всем на пользу. Как скажет наш Президент, за такими инициативами будущее.

За последнее десятилетие белорусско-азербайджанский товарооборот вырос с 30 миллионов долларов до 300. Результат неполного 2018-го даже выше - торговля вновь набирает обороты. В ней задействовано 6 десятков предприятий с азербайджанским капиталом у нас, чуть больше белорусских представительств работает в Закавказье.

Такая реклама уж точно станет двигателем торговли. На полках все, чем славится закавказская страна: от вина и масла до текстиля. Крупные сети уже продают многое из того, что есть в торговом доме. Но Ильхам Алиев предлагает на этой площадке открыть доступ к азербайджанской продукции для обычного покупателя.

За год работы с небольшим торговый дом привез в Беларусь продукции на миллион долларов. Но в планах нарастить объемы в десятки раз! Поддержать азербайджанских производителей намерены филиалы торгового дома. Их первым делом откроют в Витебске и Могилеве.

Вместе с Алиевым прибыла большая команда правительства. Накануне в Минске работала совместная комиссия стран по экономическому сотрудничеству, где жестко звучал вопрос: где еще государства могут заработать? Сегодня говорят о том, что может быть перспективно. От инфраструктурных проектов и совместных фармацевтических производств до инвестиций и новых ниш в торговле.

Итог белорусско-азербайджанских переговоров - приличный пакет документов, основа для того, чтобы сотрудничать было проще. Договорились взаимодействовать в области миграции и судмедэкспертизы, одно из соглашений подписано генпрокуратурами. Сотрудничать будут в сфере сельского хозяйства и занятости. Теперь у спасателей двух государств есть план сотрудничества на ближайшие три года. Беларусь и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники – подписан меморандум о взаимопонимании в этой части. Важный сектор высоких технологий - здесь тоже скрепили подписями общий протокол намерений развивать контакты.