В Минск с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии

"Уважаемый господин Президент! Я благодарен Вам за возможность присутствовать здесь, за то, что я могу быть первым премьером, который официально наносит визит в Беларусь. Когда я задумывался об официальных поездках, я подумал, что стоит сразу отправиться туда, куда мы обещали. И этим визитом мы Вам обязаны уже давно. Вы были у нас в 94-м, мы виделись с Вами лично еще и в Стамбуле на международной встрече по НАТО, у меня остались приятные личные воспоминания. И сегодня я хочу подтвердить: у нас нет каких-либо неурегулированных споров, я не вижу политических столкновений, мы не помним, чтобы Беларусь неуважительно отнеслась к нам и чтобы мы не отдали дань уважения. Но мы мало из этого почерпнули. Наши политические контакты недостаточно тесные, объемы экономического сотрудничества достаточно скромны. Но мы знаем, Беларусь - развитая страна. Мы с уважением относимся к вашей пищевой, тяжелой промышленности, ценим достижения в культуре и спорте. И я сегодня здесь с искренними намерениями на дальнейшее сотрудничество".

