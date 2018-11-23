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В Минске обсуждают будущее строительной отрасли страны. Президент озвучил приоритеты
В эти дни в Минске обсуждают будущее строительной отрасли страны. Тема, можно сказать, народная. Ведь касается каждой семьи: это и жилье, и облик городов, и рабочие места (в строительстве трудятся сотни тысяч человек). На семинар в столицу съехались специалисты со всей Беларуси. 250 участников собрались сегодня во Дворце Независимости, где Президент озвучил приоритеты для отрасли.
Надо сказать, что и сам Дворец Независимости - лучшая реклама белорусским мастерам. Почти все в этом знаковом для государства здании создано в Беларуси, касается это и стройматериалов, и уникальных, сложных работ. Значит, умеем.
Тем не менее в стройотрасли немало проблем.
Их обсуждали 5 лет назад на специальном совещании. Тогда выработали новые правила работы всей сферы, вышел и президентский указ о совершенствовании строительной деятельности. Но спустя годы стало понятно, что негативную динамику переломить не удалось. Не изжита проблема долгостроев, на слуху и неподъемность стоимости квадратного метра, факты коррупции.
Об одном из таких вопиющих фактов со скупкой и перепродажей квартир рассказал сегодня Глава государства. Кстати, причастные к таким серым схемам не останутся безнаказанными. Позиция белорусского лидера принципиальна: смягчения ответственности за коррупционные преступления не будет. Закрыта и лазейка, когда за взятки или другие правонарушения коррупционеров лишают свободы, а потом спустя некоторое время выпускают за хорошее поведение. На этот счет уже даны прямые указания Президента.
Что касается показателей всей отрасли, они снижаются, а каждая четвертая организация в ней убыточна. По-прежнему ключевыми вопросами остаются цены, качество работ и сроки. По каждому пункту сегодня прозвучали принципиальные поручения Президента. Кроме того, Александр Лукашенко требует окончательно решить вопрос с квадратными метрами для многодетных семей, да и сам квадрат с господдержкой по стоимости не должен превышать среднюю зарплату. Жилые кварталы должны быть спроектированы с умом, а местом притяжения должны быть не только областные центры, но и крупные города, например, Барановичи или Орша да и города-спутники. Кстати, в каждом районе в течение следующего года Глава государства поручил возродить ПМК, они бы стали хорошим подспорьем в строительстве на селе.
Жизнь меняется стремительно, требования к строительной сфере будут только возрастать. Потому работать этот сектор должен результативно. Поиск эффективных решений будет идти постоянно. Глава государства анонсировал, что совещанияв таком форматестанут регулярными. Теперь важно оперативно включаться в работу, а оценкой ее эффективности станет как раз результат.
Андрей Кривошеев продолжит.
Строительство хоть и обобщается специалистами в одну большую категорию «недвижимость», на самом деле одна из самых движимых, т.е. динамичных отраслей в экономике и требует регулярного внимания власти. Движение и в технологиях, и даже на нашем бытовом уровне.
Вспомните, 20 лет назад что мы вкладывали в понятие "жилье"? Хрущевку с кухней 7 метров и типовыми желто-зелеными обоями. Спустя 10 лет это уже панелька, но непременно с евроремонтом и парковкой во дворе. Еще спустя 5 эталонное жилье - это дом кирпич или монолит, перепланировка, охраняемая стоянка, школа, садик и гипермаркет в шаговой доступности. Сегодня и этого недостаточно. От просто жилья переходим к комфортной городской среде - от паркинга до парковой зоны, от уютной малоэтажной застройки до интеллектуальных домов.
Наша недвижимость сделала рывок в 4 поколения. Но местами технологии, нормативы, подходы чиновников и проектировщиков, материалы и обустройство так и остались в прошлой строительной эре. Именно отсюда потребность в пристальном внимании власти и республиканском семинаре или «пленуме», как определил формат Глава государства, разбирая также подробно до этого проблемы агропрома и ЖКХ.
К проблемам стройкомплекса подступались не единожды. Больше десятилетия назад, когда возводили уникальные вокзал, библиотеку и современные городские кварталы, боролись с еще "хрущевскими" СНИПами - строительными нормами и правилами. Потом разгребали завалы долгостроев. Сократили их число в 10 раз, а параллельно вычистили с рынка жуликов и фирмы-однодневки. Затем были мегапроекты городов-спутников и средних городков вроде треугольника Орша - Барань - Балбасово. Результат есть по всем направлениям, но семинар-совещание или пленум назрел объективно - Президент подробно объясняет мотивы.
Три главных народных вопроса, что просто обязаны решить власть и отрасль, - это цена, качество и сроки. Каждый провал или результат здесь не просто галочка в карьере чиновника или рубль выручки строителя - все социальные и политические. На них опирается как на фундамент и качество жизни каждой семьи, и репутация власти от депутата сельсовета до Президента и правительства.
Строительная отрасль еще и индикатор экономики, и мало того что не оправилась от кризиса 2014 года, так еще за 5 лет вместо жуликоватых застройщиков и массовых долгостроев появились проныры-чиновники, что готовы наживаться на жилье для многодетных, инвалидов, самых социально незащищенных белорусов. Вопиющий факт и мгновенная реакция Президента. В отрасли наведут порядок самыми жесткими мерами, чтобы другим неповадно было.
И без коррупции строительство дышит неравномерно. Большинство предприятий модернизировали, вложили огромные деньги, но каждый четвертый стройтрест до сих пор убыточен. Плюс дефицит строителей и порой критически некомпетентные руководители. Впрочем, в этом году экономисты фиксируют оживление. Еще и поэтому так важны результаты семинара здесь и сейчас - они должны подкрепить наметившееся выздоровление и сделать его необратимым.
Первый из вопросов - сколько и какое жилье строит государство? И здесь противоречивые цифры. С одной стороны, сократили вал с 7 миллионов квадратов до 4, поощряя индивидуальную и региональную стройку. С другой - запустили города-спутники и сократили общую очередь нуждающихся. Но провалили поручение Президента по самому социальному направлению - многодетным новоселам.
Отсюда первое поручение: за два года полностью ликвидировать очередь и впредь заселять многодетные семьи в течение года.
Еще два острых вопроса - цена социального метра и долгострои. Формула цены остается прежней - месячная зарплата как потолок для квадратного метра. Но это не значит, что, преодолев среднюю 1000, можно будет задирать цену жилья.
Поручения Президента по развитию строительной отрасли к июню 2019 - полная ликвидация долгостроев.
Та же жесткость по застывшим стройплощадкам. Персональное поручение губернаторам и минскому мэру - за полгода решить 35 вопросов.
Четвертый в квартете приоритетов - вопрос доступного арендного жилья. Со старта программы за 6 лет построено около 20 000 квартир. Но в общем жилфонде это лишь каждый 40-й квадратный метр. Очень скромно, если учесть что во многих странах Евросоюза арендных метров более половины. А в Швейцарии и вовсе три четверти. Можно, конечно, списать все на менталитет белорусов: хотим жить в своем, а не арендовать у государства.
Но высокий спрос разбивает и этот аргумент. С опорой на востребованность - четкое поручение Президента.
Профильный министр заверяет, что все поручения Президента будут выполнены. Тем более уже знаем как. От вала переходим к качеству. Реализуем не фантазии проектировщиков, а запрос людей. Плюс, конечно, новые технологии.
Одна из центральных тем семинара - комфортная среда. Это ведь не просто удобство людей, это равномерное развитие страны, ухоженность и порядок в любом уголке Беларуси, не только в столице. Без этого комфорта оставим детям гигантский бетонный монолит Минска и полную деградацию за пределами кольцевой - примеры у соседей.
О том, как решается проблема в городах-спутниках или пилотном треугольнике Орша – Барань – Балбасово, уже сказано все и сделано многое.
Самое время браться за малоэтажную Беларусь. Отсюда сразу два поручения Президента: ускорить проект городов-спутников и запустить новый - комфортной малоэтажной застройки.
Основа для пилотного проекта в Беларуси, кстати, уже есть. Самый западный регион Беларуси – Гродненский - силами местного жилстроя возвел еще 2 года назад новый усадебный квартал.
Прелесть такой застройки в ее близости к нашим традициям - есть кусок земли и на голову не давит гора стекла и бетона. Но у этого квартала абсолютно городская инфраструктура и удобства. Возможно, еще и поэтому свободного жилья здесь просто нет. Все нашло своих новоселов.
Но есть и болезненный вопрос. В черте города или по соседству возводятся и элитные коттеджные застройки, причем вся инфраструктура - газ, водопровод, электросети и так далее - далеко не бедные хозяева перекладывают на бюджет. Президент требует солидарного подхода. Местная власть по договору должна хотя бы частично делить с будущими новоселами затраты на сети.
Предложение справедливое, но непопулярное. Даже состоятельные люди привыкли к комфорту за бюджетный счет. Брестский губернатор предлагает: давайте на уровне государства установим жесткие проценты, например, 70 на 30 как по газу. Президент против. Во-первых, на местах виднее. Во-вторых, договариваться в каждом конкретном случае надо адресно и по-человечески. Одному по карману полный пакет коммуникаций, другие хозяева, та же многодетная семья, не потянут и трети.
Софинансирование малоэтажных кварталов - европейская практика. Да и сами технологии во многом подсмотрели там. Но есть и свое. Например, проект квартала в Гродно до последнего гвоздя - наша разработка.
Есть и еще одна технология из отечественных материалов. Основа - деревянный каркас, затем ЮСБ-панели и эковата. Все производится в Беларуси. Дом возводится за 2 недели. Отделка и сети еще столько же. В итоге всего за месяц полноценное, теплое и свое жилье. Чем не решение для небольших городков. Главное - кусок земли у местной власти согласовать без бюрократии и не бросить дом-коробку в чистом поле без благоустройства. А с этим, как выяснилось на семинаре, у нас серьезные проблемы.
Отсюда ключевое поручение лидера - ввести норматив по комфортной для жизни среде. И ведь знаем, как этого добиться. Тот же квартал «Новая Боровая» участники семинара посещали намедни лично. С серыми типовыми панельками наших городов просто разительное отличие. А ведь это далеко не элитное жилье - весь вопрос в грамотном проектировании и свежем взгляде на городской комфорт.
Директору проекта Светлане Шевлек Президент буквально устраивает почти "допрос с пристрастием": почему вы можете даже при этих нормативах, а другие - нет? Диалог вывел на архитекторов - молодость упирается в стандарты прошлой эпохи, опыт - не хочет рисковать.
Комплексная квартальная застройка вытягивает сразу несколько проблем. Во-первых, губернаторы и Минск жалуются на нехватку земли. Трудно втиснуть целый квартал в мегаполис. Президент парирует: это не так. Просто нужно вложиться в подготовку земли и здесь снова нужно солидарное участие будущих хозяев. Второе - землю в первую очередь надо выделять строительным трестам и компаниям, а не посредникам. Это уже прямое поручение профильному вице-премьеру.
Раскритиковал Президент и нерасторопность уже модернизированных домостроительных комбинатов — ДСК. Пять лет прошло, колоссальные деньги вложены, а строим порой по проектам 50-летней давности. Можно, конечно, списать все на дорогие кредиты и невысокий спрос.
Но кто будет покупать звенящую на ветру «панельку» в чистом поле, когда за меньшие деньги предлагают свою «Скандинавию». Позитивный пример от современных бетонных конструкций в паре километров от Минской кольцевой.
С виду скромные трехкомнатные домики, под 100 квадратов, но это свое и стоит порядком дешевле аналогичной квартиры — около 110 тысяч рублей. Та самая малоэтажная Беларусь, о которой говорит лидер. Новые материалы дают отличные характеристики и экономию. Согреть такой дом зимой обойдется всего в 12 рублей в месяц. И, несмотря на толстые стены, собирается дом буквально, как пазл – за 2 дня. Правда, пока новинки только на территории завода. На уже выделенных площадках - более крупные проекты.
Серьезные проблемы и в материалах. Цементные заводы загружены лишь на три четверти, при этом проваливают летний пик спроса. Отсюда поручение - выйти на ритмичную работу в кратчайшие сроки. То же по стекольным заводам - поразительный факт: спрос на стекло в мире и в Беларуси растет, а на наших заводах, кроме, пожалуй, Гомельстекла - сплошные убытки. У Президента просят помощи из бюджета — новые рассрочки по старым кредитам, а стеклотару закупают за границей.
Отсюда жесткие требования - максимальное импортозамещение и незамедлительные проверки директората и чиновников. Есть подозрение, что заводы банкротят сознательно, чтобы спихнуть по бросовой цене инвестору. Тут позиция однозначная. Приватизации не будет. Сначала вывести завод на нормальную работу, а значит - повысить цену. Потом увидеть бизнес-план инвестора (устроит цена и планы развития с сохранением коллектива и технологий - будем торговаться). В любом случае, человек труда - главное.
Так, увы, не везде. Загрузка ДСК не дотягивает и до половины. На экспорт работают единицы.
Отсюда еще одно поручение Президента. Если комбинаты сами не в состоянии спланировать внутренний рынок и экспорт, этим займется премьер-министр и губернаторы. ДСК получат напряженные задания.
Еще два поручения в сфере экспорта от Главы государства.
Поручения Президента по развитию строительной отрасли - солидарное кредитование бизнес-планов.
Во-первых, участие банкиров в реализации крупных проектов. Т.е. не просто дал деньги, а обменял долги на акции, а значит, своей прибылью отвечаешь за успех общего проекта. Такую схему, кстати, еще будучи главой Банка развития опробовал и внедрил нынешний глава правительства Сергей Румас. Она полностью рабочая.
Второе требование - абсолютно прозрачный экспорт без посредников и фирм-прокладок и полный возврат экспортной выручки на предприятия. За границей этим займется МИД и наши члены Евразийской комиссии. Внутри страны - почти весь силовой блок: комитеты госконтроля и госбезопасности, МВД и прокуратура. Кстати, хромает не только внешний расчет, но и внутренний.
Проблема глубокая - очень слабые кадры. Именно от руководителя на 90% зависит самочувствие и отрасли, и конкретного предприятия. Неслучайно вопрос руководства был центральной темой всего совещания и поднимался неоднократно.
Еще одна болезненная тема семинара-пленума - нехватка рабочих рук. Не секрет, многие подались на заработки за границу, при этом организовать их под крылом своих компаний, работающих на мегастройках соседей, удается не всегда. Плюс, а точнее, минус - невысокие и неравномерные зарплаты. Строитель в провинции работает так же, как столичный, но получает в среднем на рубль меньше… в час!
Решение - только комплексное. Во-первых, прекратить дискриминацию. Во-вторых, за счет экономии на стройплощадке премировать специалистов.
Третье - задействовать образование и переподготовку - кадры должны готовиться совместно с будущими работодателями. Наконец, огромный резерв - строительство жилья своими силами для своих сотрудников. Хорошо забытая советская практика - надо возрождать.
Еще один стимул оставаться дома - рыночный. Для "вахтовиков" - тех, кто не платит налоги в Беларуси, но пользуется всем объемом социальных благ от медицины до низких тарифов ЖКХ, надо вводить полную оплату. Мера справедливая, но не должна коснуться семей вахтовиков, особенно детей. А если человек вернулся и устроился на легальную работу - тарифы должны возвращаться на общий социальный уровень.
Свою стратегию поддержки строителей разработало и профильное министерство. И главный упор все-таки на зарплату. Если у соседей на треть, а то и на половину платят больше, ни кнутом, ни пряником хорошего специалиста не удержать.
Очень важная тема - возрождение передвижных мехколонн. Или ПМК - в сельском строительстве это главные подрядчики. На их плечах в основном держится ремонт и строительство на селе, причем как жилья, так и аграрных и производственных объектов. Увы, отрасль воскресает слишком медленно. Большинство ПМК убыточны, в ряде районов их нет вовсе.
Требование - за будущий год полностью восстановить работу ПМК. Тем более, это не космос, а хорошо знакомая практика.
Самое запутанное в строительстве - проектирование и нормативы. Удивительно, но многие советские, например, в противопожарной безопасности или санитарных зонах, пережили Хрущева, Брежнева, Советский союз и масштабную чистку 5 лет назад на комплексном совещании.
Поручений несколько. Во-первых, ввести цифровое проектирование и онлайн-администрирование инвестпроектов. Есть же у нас отличные айтишники. Могут разработать систему, где в реальном времени будет видна работа каждого чиновника и каждого этапа проекта: не бегать же в 21-м веке с ватманами.
Второе - ввести, наконец, "диктатуру" нормативов, когда все устанавливает и за все отвечает Министерство архитектуры. И ни МЧС, ни санслужбы в обход профильного министра не могут придумать и утвердить свои "талмуды" запретов и ограничений.
Третье - безусловная ответственность для проектировщиков. Сорвали сроки - отвечают наравне с заказчиком. Работают по самой упрощенной схеме и с европейскими нормативами. Но допустили брак и, не дай бог, вред здоровью людей - ответят по полной.
Залогом и в прямом, и переносном смысле станет гарантийный срок любого объекта. Его по поручению Президента вводят на 5 лет. Потекло, обвалилось, наклонилось - мало того, что ответишь по закону, так еще возместишь и восстановишь все за свой счет.
Почти 5 часов коллективного мозгового штурма - как определил семинар Президент. 2,5 сотни специалистов и управленцев - и это только в одном зале. По решению Президента, как и в советские времена, решения "строительного пленума" доведут до каждого причастного к стройке - вплоть до сельсоветов. При этом сроки для каждого уровня власти Президент поставил очень жесткие.
Решения и главное - результаты работы "строительного пленума" - станут, по сути, новым кодексом строителя современной Беларуси. Судя по глубине проработки каждой темы, в нем не будет белых пятен, лазеек для коррупции и сомнительных нормативов. Тут, как в суровой римской поговорке, закон суров, но он закон. По сути, наш закон уже заработал, и его суровость никому не рекомендовано проверять на себе. Ведь результат - это качество жизни каждого белоруса.
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