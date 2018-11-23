В Минске обсуждают будущее строительной отрасли страны. Президент озвучил приоритеты

В эти дни в Минске обсуждают будущее строительной отрасли страны. Тема, можно сказать, народная. Ведь касается каждой семьи: это и жилье, и облик городов, и рабочие места (в строительстве трудятся сотни тысяч человек). На семинар в столицу съехались специалисты со всей Беларуси. 250 участников собрались сегодня во Дворце Независимости, где Президент озвучил приоритеты для отрасли.

Надо сказать, что и сам Дворец Независимости - лучшая реклама белорусским мастерам. Почти все в этом знаковом для государства здании создано в Беларуси, касается это и стройматериалов, и уникальных, сложных работ. Значит, умеем.

Тем не менее в стройотрасли немало проблем.

Их обсуждали 5 лет назад на специальном совещании. Тогда выработали новые правила работы всей сферы, вышел и президентский указ о совершенствовании строительной деятельности. Но спустя годы стало понятно, что негативную динамику переломить не удалось. Не изжита проблема долгостроев, на слуху и неподъемность стоимости квадратного метра, факты коррупции.

Об одном из таких вопиющих фактов со скупкой и перепродажей квартир рассказал сегодня Глава государства. Кстати, причастные к таким серым схемам не останутся безнаказанными. Позиция белорусского лидера принципиальна: смягчения ответственности за коррупционные преступления не будет. Закрыта и лазейка, когда за взятки или другие правонарушения коррупционеров лишают свободы, а потом спустя некоторое время выпускают за хорошее поведение. На этот счет уже даны прямые указания Президента.

Что касается показателей всей отрасли, они снижаются, а каждая четвертая организация в ней убыточна. По-прежнему ключевыми вопросами остаются цены, качество работ и сроки. По каждому пункту сегодня прозвучали принципиальные поручения Президента. Кроме того, Александр Лукашенко требует окончательно решить вопрос с квадратными метрами для многодетных семей, да и сам квадрат с господдержкой по стоимости не должен превышать среднюю зарплату. Жилые кварталы должны быть спроектированы с умом, а местом притяжения должны быть не только областные центры, но и крупные города, например, Барановичи или Орша да и города-спутники. Кстати, в каждом районе в течение следующего года Глава государства поручил возродить ПМК, они бы стали хорошим подспорьем в строительстве на селе.

Жизнь меняется стремительно, требования к строительной сфере будут только возрастать. Потому работать этот сектор должен результативно. Поиск эффективных решений будет идти постоянно. Глава государства анонсировал, что совещанияв таком форматестанут регулярными. Теперь важно оперативно включаться в работу, а оценкой ее эффективности станет как раз результат.

Андрей Кривошеев продолжит.

Строительство хоть и обобщается специалистами в одну большую категорию «недвижимость», на самом деле одна из самых движимых, т.е. динамичных отраслей в экономике и требует регулярного внимания власти. Движение и в технологиях, и даже на нашем бытовом уровне.

Вспомните, 20 лет назад что мы вкладывали в понятие "жилье"? Хрущевку с кухней 7 метров и типовыми желто-зелеными обоями. Спустя 10 лет это уже панелька, но непременно с евроремонтом и парковкой во дворе. Еще спустя 5 эталонное жилье - это дом кирпич или монолит, перепланировка, охраняемая стоянка, школа, садик и гипермаркет в шаговой доступности. Сегодня и этого недостаточно. От просто жилья переходим к комфортной городской среде - от паркинга до парковой зоны, от уютной малоэтажной застройки до интеллектуальных домов.

Наша недвижимость сделала рывок в 4 поколения. Но местами технологии, нормативы, подходы чиновников и проектировщиков, материалы и обустройство так и остались в прошлой строительной эре. Именно отсюда потребность в пристальном внимании власти и республиканском семинаре или «пленуме», как определил формат Глава государства, разбирая также подробно до этого проблемы агропрома и ЖКХ.

К проблемам стройкомплекса подступались не единожды. Больше десятилетия назад, когда возводили уникальные вокзал, библиотеку и современные городские кварталы, боролись с еще "хрущевскими" СНИПами - строительными нормами и правилами. Потом разгребали завалы долгостроев. Сократили их число в 10 раз, а параллельно вычистили с рынка жуликов и фирмы-однодневки. Затем были мегапроекты городов-спутников и средних городков вроде треугольника Орша - Барань - Балбасово. Результат есть по всем направлениям, но семинар-совещание или пленум назрел объективно - Президент подробно объясняет мотивы.

Три главных народных вопроса, что просто обязаны решить власть и отрасль, - это цена, качество и сроки. Каждый провал или результат здесь не просто галочка в карьере чиновника или рубль выручки строителя - все социальные и политические. На них опирается как на фундамент и качество жизни каждой семьи, и репутация власти от депутата сельсовета до Президента и правительства.

Строительная отрасль еще и индикатор экономики, и мало того что не оправилась от кризиса 2014 года, так еще за 5 лет вместо жуликоватых застройщиков и массовых долгостроев появились проныры-чиновники, что готовы наживаться на жилье для многодетных, инвалидов, самых социально незащищенных белорусов. Вопиющий факт и мгновенная реакция Президента. В отрасли наведут порядок самыми жесткими мерами, чтобы другим неповадно было.

И без коррупции строительство дышит неравномерно. Большинство предприятий модернизировали, вложили огромные деньги, но каждый четвертый стройтрест до сих пор убыточен. Плюс дефицит строителей и порой критически некомпетентные руководители. Впрочем, в этом году экономисты фиксируют оживление. Еще и поэтому так важны результаты семинара здесь и сейчас - они должны подкрепить наметившееся выздоровление и сделать его необратимым.

Первый из вопросов - сколько и какое жилье строит государство? И здесь противоречивые цифры. С одной стороны, сократили вал с 7 миллионов квадратов до 4, поощряя индивидуальную и региональную стройку. С другой - запустили города-спутники и сократили общую очередь нуждающихся. Но провалили поручение Президента по самому социальному направлению - многодетным новоселам.



Отсюда первое поручение: за два года полностью ликвидировать очередь и впредь заселять многодетные семьи в течение года.

Еще два острых вопроса - цена социального метра и долгострои. Формула цены остается прежней - месячная зарплата как потолок для квадратного метра. Но это не значит, что, преодолев среднюю 1000, можно будет задирать цену жилья.

Поручения Президента по развитию строительной отрасли к июню 2019 - полная ликвидация долгостроев.

Та же жесткость по застывшим стройплощадкам. Персональное поручение губернаторам и минскому мэру - за полгода решить 35 вопросов.

Четвертый в квартете приоритетов - вопрос доступного арендного жилья. Со старта программы за 6 лет построено около 20 000 квартир. Но в общем жилфонде это лишь каждый 40-й квадратный метр. Очень скромно, если учесть что во многих странах Евросоюза арендных метров более половины. А в Швейцарии и вовсе три четверти. Можно, конечно, списать все на менталитет белорусов: хотим жить в своем, а не арендовать у государства.



Но высокий спрос разбивает и этот аргумент. С опорой на востребованность - четкое поручение Президента.

Профильный министр заверяет, что все поручения Президента будут выполнены. Тем более уже знаем как. От вала переходим к качеству. Реализуем не фантазии проектировщиков, а запрос людей. Плюс, конечно, новые технологии.

Одна из центральных тем семинара - комфортная среда. Это ведь не просто удобство людей, это равномерное развитие страны, ухоженность и порядок в любом уголке Беларуси, не только в столице. Без этого комфорта оставим детям гигантский бетонный монолит Минска и полную деградацию за пределами кольцевой - примеры у соседей.



О том, как решается проблема в городах-спутниках или пилотном треугольнике Орша – Барань – Балбасово, уже сказано все и сделано многое.



Самое время браться за малоэтажную Беларусь. Отсюда сразу два поручения Президента: ускорить проект городов-спутников и запустить новый - комфортной малоэтажной застройки.

Основа для пилотного проекта в Беларуси, кстати, уже есть. Самый западный регион Беларуси – Гродненский - силами местного жилстроя возвел еще 2 года назад новый усадебный квартал.

Прелесть такой застройки в ее близости к нашим традициям - есть кусок земли и на голову не давит гора стекла и бетона. Но у этого квартала абсолютно городская инфраструктура и удобства. Возможно, еще и поэтому свободного жилья здесь просто нет. Все нашло своих новоселов.

Но есть и болезненный вопрос. В черте города или по соседству возводятся и элитные коттеджные застройки, причем вся инфраструктура - газ, водопровод, электросети и так далее - далеко не бедные хозяева перекладывают на бюджет. Президент требует солидарного подхода. Местная власть по договору должна хотя бы частично делить с будущими новоселами затраты на сети.

Предложение справедливое, но непопулярное. Даже состоятельные люди привыкли к комфорту за бюджетный счет. Брестский губернатор предлагает: давайте на уровне государства установим жесткие проценты, например, 70 на 30 как по газу. Президент против. Во-первых, на местах виднее. Во-вторых, договариваться в каждом конкретном случае надо адресно и по-человечески. Одному по карману полный пакет коммуникаций, другие хозяева, та же многодетная семья, не потянут и трети.