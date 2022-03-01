В Минске проходит расширенное заседание Совета безопасности

В центре внимания - Украина. 1 марта во Дворце Независимости проходит расширенное заседание Совета безопасности Беларуси.

В большом зале представители силового блока, местной власти, эксперты и журналисты.

Александр Лукашенко представил подробный анализ предпосылок нынешних событий, а также обратил внимание на спекуляции в СМИ и интернет-пространстве, особо отметив, что давать оценку происходящему надо только на основании достоверных фактов. Массовые вбросы касаются и непосредственно нашей страны.

Беларусь не планирует участвовать в спецоперации в Украине

Президент сделал акцент: Беларусь и далее не планирует участвовать в спецоперации в Украине. Российское руководство никогда не ставило вопрос о нашем участии. В то же время мы прикрываем своими силами государственную границу для предотвращения проникновения в страну радикалов и оружия. В Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским войскам.

Ситуация в Украине - результат безрассудной политики Запада

В целом же нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада. Она направлена на продавливание своих интересов в ущерб безопасности других, сказал глава государства, напомнив, что еще до начала боевых действий Беларусь предлагала содействие украинским коллегам в установлении прямого контакта с российской стороной. Однако эта инициатива была проигнорирована.

Беларусь делает все, чтобы конфликтующие стороны договорились