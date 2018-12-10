В Минске прошли переговоры президентов Беларуси и Судана

Минск и Хартум готовы расширять сотрудничество в самых разных сферах. Таков общий итог прошедших в столице белорусско-суданских переговоров. В эти дни президент этой страны находится у нас с официальным визитом. Александр Лукашенко заявил на встрече, что Беларусь полна решимости реализовать все договоренности с Суданом. А это совместные проекты в золотодобыче, машиностроении, образовании. Многие препятствия удалось снять прямо во время переговоров. Судан - важный партнер для продвижения нашей страны на Африканском континенте. Подписанный пакет документов облегчит работу правительств двух государств. Все подробности большого переговорного дня узнаем у Ольги Макей.

Судан. Страна великого Нила - Белый и Голубой сливаются воедино именно в столице - Хартуме. Государство древних пирамид, там их даже больше, чем в Египте, чего не скажешь о туристах. Эту сферу, как и многие другие, еще предстоит развивать. Сказались войны, сотрясавшие эту землю десятилетиями. Но последние годы государство с открытыми и добрыми людьми старается наверстать упущенное, развивая инфраструктуру, промышленность, сельское хозяйство. А для этого нужны технологии, кадры, опыт и надежные партнеры.





Прошлогодний визит Александра Лукашенко в Судан показал, что у Минска и Хартума большой пласт неиспользованного потенциала сотрудничества: от того, что на земле, (к примеру, сфера АПК) до того, что под землей (разведка и добыча ископаемых). Тот визит для белорусского лидера стал первым в истории отношений между странами. Пришло время сверять часы и в Минске.

Президент Судана Омар аль-Башир в Беларуси уже бывал в 2004. Правда, в разгар лета. Кстати, Хартум считается одним из самых жарких городов мира. Даже сегодня там под 30 с плюсом. Поэтому логично, что президент африканской страны добавил в официальный дресс-код теплый предмет гардероба.





Традиционный момент - президенты приветствуют участников делегаций. Кстати, пару месяцев назад в Кабинет Министров Судана пришла новая команда. Правительство распустили из-за непростой ситуации в экономике. Обновленный состав свой первый зарубежный визит за пределы континента совершает именно в Беларусь, новой команде предстоит развивать отношения с надежными партнерами.

Такое фото на фоне флагов - протокольная традиция. Кстати, о самих флагах журналисты рассказывают редко. Кстати, суданский во Дворце Независимости впервые. Каждый цвет на нем имеет свою расшифровку. Красный - это борьба за независимость, белый - мир и свет, черный символизирует само государство Судан. А зеленый треугольник говорит о земледельческих традициях страны.

Кстати, сельское хозяйство - внушительная ниша, которую можно занять совместными проектами. Это и техника, и технологии переработки, но об этом чуть позже. Перед тем как уединиться для разговора в узком составе, президенты останавливаются у экспозиции фотографий во Дворце Независимости. Здесь есть и снимок, сделанный во время визита Александра Лукашенко в Судан. О тех переговорах вспомнит и белорусский лидер в начале беседы.





Плодородные земли Нила - весомая часть экономики Судана. Здесь выращивают хлопок, арахис, сахарный тростник и многое другое. Конечно, сельское хозяйство нуждается в технологиях. В прошлом году на суданских полях впервые прошли испытания энергонасыщенного трактора, зерноуборочного комбайна и другой белорусской техники. А после перерыва в полтора десятка лет восстановились поставки автомобилей МАЗ на этот рынок. Беречь суданский урожай будут белорусские зернохранилища.

Еще один масштабный проект - создание в Судане мясо-молочного комплекса. Во время визита в африканскую страну Президент Беларуси обратил внимание: животноводство развито, а перерабатывать мясо и молоко негде. Беларусь готова помочь: создать целый комплекс полного цикла - от выращивания до переработки.





Такой, например, уже работает на Сахалине. За основу взяли лучший белорусский опыт. Там же возвели и агрогородок для работников комплекса. Министр сельского хозяйства делится: под будущее совместное производство в Судане уже выделили площадку в 40 километрах от столицы.

В чем особенно нуждается Судан, так это в технике. Собственного производства там пока нет. Белорусы предлагают создать многопрофильное предприятие, чтобы сразу собирать и тракторы, и грузовики, и другие машины. Но этот проект упирался в местное налоговое законодательство, что не позволило бы совместной технике конкурировать с другими производителями. Этот вопрос сняли прямо на переговорах.

Это будет не просто сборочное предприятие техники, а целый промышленный центр. Такие уже работают в Узбекистане и Таджикистане. Как пример - это предприятие недалеко от Душанбе: здесь выпускают тракторы. Но что самое важное - обучают местный персонал. Для этого там месяцами работали белорусские инженеры. Как итог - таджикские мастера уже все делают сами, плюс готовы обучать и других. Что-то похожее будет и в Судане, только производственный спектр шире.

Кстати, развитие сотрудничества в образовании - еще одно важное направление. Пока суданских студентов в белорусских вузах можно пересчитать по пальцам. Абдалла Давуд учится на факультете мониторинга окружающей среды. Быть экологом - мечта детства, которая на родном континенте оказалась неосуществима. А в Минске быстро освоился, попал в университетскую команду КВН, быстро выучил язык и обзавелся друзьями.

Если Беларусь богата технологиями и производственными школами, то главное богатство Судана - это недра. В них медь, руда, мрамор и один из самых ценных товаров на планете - нефть. И добывающая отрасль нуждается не только в инвестициях, но и в технологиях.

Кроме того, Судан на третьем месте на континенте по добыче золота. Драгметалл - это 80 % валютного дохода страны. И в добыче уже участвуют белорусы.

Кстати, на столах во время переговоров помимо воды замечаем яблочный сок. На этикетке - Александрия. Сделан из яблок, выращенных на родине Александра Лукашенко. Натуральный. Как и президентские конфеты, которые среди других подарков отправятся в Судан. Сегодня лидеры традиционно обменялись презентами. Было заметно: между политиками действительно нет закрытых тем, даже по дороге из зала в зал лидеры успевали заключать сделки!

О чем договорились, Александр Лукашенко подробно расскажет после того, как будут поставлены подписи под всеми документами. А их больше десятка. Это и договоренности по реализации совместных проектов в АПК, и поставки сельхозоборудования, и сотрудничество в промышленности, налоговой сфере, таможенных делах. Главный - совместное заявление президентов, в котором Минск и Хартум договорились расширять сотрудничество.

Омар аль Башир пригласил Александра Лукашенко с визитом в Судан. Главное - чтобы к тому времени договоренности были реализованы.





Как скажет Александр Лукашенко, Беларусь соединяет Европу и Азию, а Судан - мост между арабской цивилизацией и Африкой. Поэтому потенциал у двух государств широкий. Реализовывать его теперь будет проще - в Минске открывается посольство Судана. К таким же шагам готов и Минск.

Эксперты называют Африку континентом будущего, а Судан - ключом к нему. Эта страна нуждается во многом: технологиях, производствах. Ошибается тот, кто думает, что Африка - это только полезные ископаемые. Это в первую очередь огромный растущий рынок. А у континента есть всё, чтобы в будущем стать богатейшим регионом планеты.