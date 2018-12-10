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В Минске во Дворце Независимости проходят переговоры президентов Беларуси и Судана
В эти минуты во Дворце Независимости проходят официальные переговоры Президента Беларуси и лидера Судана.
Омар Хасан Ахмед Аль-Башир прибыл в Минск вчера. Контакты между двумя странами развиваются. В последние полтора года в отношениях отмечается особый прогресс. Это государство – важный партнер Минска на Африканском континенте. Толчком для развития диалога стал визит нашего Президента в Хартум зимой 2017.
Потенциал у двух стран, которые находятся на стыке важнейших регионов, – огромный. Беларусь соединяет Европу и Азию, входит в Евразийский союз. Судан является мостом между арабской цивилизацией и Африкой. Беларусь наращивает свой экспорт в эту африканскую страну. В 2018 на суданский рынок поставили тракторную технику, металлопродукцию, двигатели, насосы и компрессоры, электрооборудование и другую продукцию. Минск и Хартум стремятся к более многоплановым экономическим отношениям, чем просто обмен товарами.
Среди перспективных направлений сотрудничества Минска и Хартума - участие белорусских компаний в проектах в сферах золотодобычи, энергетики и строительства, организация в Судане совместных сборочных производств автомобильной и сельскохозяйственной техники, создание предприятий по производству мясной и молочной продукции, продвижение белорусских образовательных услуг. В эти дни в Минске открывается посольство Судана. Планируется, что по итогам белорусско-суданских переговоров будет подписан пакет документов.
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