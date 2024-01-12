В мире сейчас очень неспокойно, но нужно сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно - Лукашенко

В мире сейчас очень неспокойно, но нужно сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на приеме от имени Президента Беларуси на старый Новый год, сообщает БЕЛТА.

"Беларусь перешагнула порог нового года. Мы встретили его со светлыми и добрыми надеждами, которые неразрывно связаны с пережитыми событиями года минувшего, - сказал Президент. - Старый Новый год дает нам прекрасный шанс подвести итоги и взять в новый год все лучшее, что удалось сделать, и то, чем все мы вместе гордились, гордимся и восхищаемся. Прежде всего бесценные таланты, добросовестный труд профессионалов, которые присутствуют сегодня в этом зале, - журналистов, деятелей искусства, учителей, социальных работников".

Среди приглашенных также те, чья деятельность связана с принятием государственных решений, совершенствованием системы охраны здоровья населения, защитой мира и стабильности в обществе, обеспечением нерушимости границ и безопасности страны, добавил Александр Лукашенко.

"Сегодня, уважаемые друзья, в мире очень неспокойно, но мы должны сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Сегодня, уважаемые друзья, в мире очень неспокойно, но мы должны сделать все, чтобы на душе у белорусов было светло и уютно, - подчеркнул белорусский лидер. - Хочу вас предупредить: мир накануне грандиознейших событий. Мы сегодня в такой сложной ситуации, что это подобно тому, что мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг - и мы можем утонуть, опрокинуть государство. Поэтому этот год будет очень сложным. По всем событиям - очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. Факты свидетельствуют о том, что в мире неспокойно. То ли еще будет".

Александр Лукашенко констатировал, что из числа сильных мира сего особенно американцы не хотят многополярности. "Они хотят рулить во всем мире, как это было после распада Советского Союза. Украина, Ближний Восток, сегодня уже граница Индийского и Атлантического океана, хуситы… Идут показательные бомбардировки только ради того, что предстоящие выборы в Америке и надо показать свой "героизм", "какой я крутой", - заявил Президент.

Александр Лукашенко выразил опасения, что эта дуга нестабильности может продолжиться и на другие регионы мира: "Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя".