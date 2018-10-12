В Могилеве Александр Лукашенко встретился с Президентом России Владимиром Путиным

Союзный диалог в Могилеве. Сегодня к большому региональному разговору присоединяются лидеры Беларуси и России. Главное мероприятие заключительного дня V Форума регионов - пленарное заседание. Для участия в нем уже прибыл Владимир Путин. Борт главы российского государства приземлился в международном аэропорту Могилева. Владимира Путина приветствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Из аэропорта лидеры стран направились к месту проведения форума. Но до старта пленарного заседания в протоколе личная беседа. Эти кадры с двусторонней встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина мы получили буквально несколько минут назад.