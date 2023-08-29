Глава государства Александр Лукашенко 29 августа подписал указ №271 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

В соответствии с документом в новой редакции изложено Положение о прохождении службы в органах прокуратуры, утвержденное указом №181 от 27 марта 2008 года.

Указ принят в целях приведения норм действующего Положения в соответствие с обновленными законодательными актами о государственной службе и направлен на совершенствование порядка прохождения службы в органах прокуратуры.