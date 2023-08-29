ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В новой редакции изложено Положение о прохождении службы в органах прокуратуры

В новой редакции изложено Положение о прохождении службы в органах прокуратуры

Глава государства Александр Лукашенко 29 августа подписал указ №271 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу белорусского лидера.

В соответствии с документом в новой редакции изложено Положение о прохождении службы в органах прокуратуры, утвержденное указом №181 от 27 марта 2008 года.

Указ принят в целях приведения норм действующего Положения в соответствие с обновленными законодательными актами о государственной службе и направлен на совершенствование порядка прохождения службы в органах прокуратуры.

Кроме того, устанавливаются перечень должностей прокурорских работников и соответствующих им предельных классных чинов, а также соотнесение воинских званий и специальных званий сотрудников военизированных организаций с классными чинами прокурорских работников.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все