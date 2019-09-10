В отношениях союзников не может быть никакой конспирологии. Встреча Президента с секретарем Совбеза России

Несмотря на ряд чувствительных вопросов на переговорах с Россией, в отношениях союзников нет и не может быть никакой конспирологии. Такие оценки прозвучали сегодня на встрече Президента Беларуси с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Визит вызвал оживленную полемику в СМИ, хотя является плановым и готовился заранее. За последнее время это уже второй информационный повод, который используется в медийной сфере, чтобы вбить клин между официальными Минском и Москвой. Первая волна домыслов касалась визита советника по нацбезопасности Президента США Джона Болтона в Беларусь. Напомним, тогда писали едва ли не о разрыве военно-политических отношений с Россией, предательстве и переориентации нашей страны на атлантические связи.



Наглядный жест вопреки спекуляциям в прессе, подчеркивающий доверие между союзниками. До начала протокола Президент Беларуси передал гостю досье. Скорее всего, речь идет о двух годах службы - 1974 и 1975, когда Николай Патрушев был слушателем высших курсов КГБ в Минске. Как видно по этим кадрам, подарок секретарю понравился.







Накануне визита российского коллеги в Минск секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась отмечал, что ключевыми темами станут вопросы безопасности в регионе, последствия разрушения договорной базы по ракетам средней и меньшей дальности в Европе плюс согласованная оборонная политика. Ажиотаж в прессе и в экспертном сообществе он назвал надуманным и пустым.



