ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

В проекте "Разговор у Президента" Константин Шульган рассказал о нововведениях

К концу следующего года Интернет по оптоволокну придет в каждый дом. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил министр связи и информатизации Константин Шульган. Сейчас особое внимание уделяется повышению качества приема 4G. Готовы мобильные операторы и к тестированию Интернета пятого поколения. Будет постоянно увеличиваться и количество точек Wi-Fi в общественных местах.

Сейчас Минсвязи готовит изменения по лимиту на почтовые отправления из зарубежных интернет-магазинов. Предлагается повысить порог до 220 долларов и 31 килограмма без пошлин.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все