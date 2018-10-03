В проекте "Разговор у Президента" Константин Шульган рассказал о нововведениях

К концу следующего года Интернет по оптоволокну придет в каждый дом. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил министр связи и информатизации Константин Шульган. Сейчас особое внимание уделяется повышению качества приема 4G. Готовы мобильные операторы и к тестированию Интернета пятого поколения. Будет постоянно увеличиваться и количество точек Wi-Fi в общественных местах.