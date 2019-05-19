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В пятницу Александр Лукашенко провел большое совещание с руководителями регионов

До главной политической кампании года около шести месяцев. Между тем, активную предвыборную фазу парламентских выборов мы будем наблюдать уже в августе.

В пятницу Александр Лукашенко провел большое совещание с руководителями регионов и представителями гражданского общества. Ведь именно на местном уровне можно обстоятельно и детально представить всех соискателей на парламентские мандаты. Кампания должна пройти честно, спокойно и организованно - вот основные тезисы.

Президент потребовал не откладывать подготовку на осень, а строго, по букве закона, сделать все необходимое, чтобы люди, идя на участки, знали программу всех кандидатов, и главное - что они уже сделали для своего населенного пункта и чем завоевали доверие.


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Стоит сказать, выборы для Беларуси - кропотливая работа над фундаментом будущей четырехлетней работы депутатского корпуса. По опыту предыдущих шести созывов можно сделать вывод: белорусы крайне требовательны к своим избранникам. Поэтому оставить предвыборное обещание просто обещанием не получится.

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