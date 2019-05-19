До главной политической кампании года около шести месяцев. Между тем, активную предвыборную фазу парламентских выборов мы будем наблюдать уже в августе.



В пятницу Александр Лукашенко провел большое совещание с руководителями регионов и представителями гражданского общества. Ведь именно на местном уровне можно обстоятельно и детально представить всех соискателей на парламентские мандаты. Кампания должна пройти честно, спокойно и организованно - вот основные тезисы.



Президент потребовал не откладывать подготовку на осень, а строго, по букве закона, сделать все необходимое, чтобы люди, идя на участки, знали программу всех кандидатов, и главное - что они уже сделали для своего населенного пункта и чем завоевали доверие.





