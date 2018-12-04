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В рейтинге доверия россиян Александр Лукашенко занял первое место среди лидеров СНГ

Интервью Президента телеканалу "Россия 24" вызвало большой интерес у российских зрителей. Это подтверждают и данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. По результатам исследования, в рейтинге доверия россиян Александр Лукашенко занял первое место среди лидеров СНГ. Такую точку зрения разделили 65 % респондентов. Второе место в рейтинге занял Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - в его поддержку высказались 49 % россиян. Далее с большим отрывом следуют лидеры Азербайджана, Армении и Молдовы. Остальные руководители получили менее 4 %. Отметим, респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

Также большинство россиян считают Беларусь наиболее успешной и стабильной страной среди государств СНГ. Этой точки зрения придерживаются 68 % опрошенных. И здесь на втором месте идет Казахстан, на третьем - Азербайджан. Далее следуют Армения, Грузия и Узбекистан. Менее 10 % голосов получили Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова и Украина.

Исследование ВЦИОМ проводилось в ноябре в формате телефонного интервью. Погрешность данных центра не превышает 3,5 %.

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