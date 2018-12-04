Интервью Президента телеканалу "Россия 24" вызвало большой интерес у российских зрителей. Это подтверждают и данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. По результатам исследования, в рейтинге доверия россиян Александр Лукашенко занял первое место среди лидеров СНГ. Такую точку зрения разделили 65 % респондентов. Второе место в рейтинге занял Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - в его поддержку высказались 49 % россиян. Далее с большим отрывом следуют лидеры Азербайджана, Армении и Молдовы. Остальные руководители получили менее 4 %. Отметим, респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

Также большинство россиян считают Беларусь наиболее успешной и стабильной страной среди государств СНГ. Этой точки зрения придерживаются 68 % опрошенных. И здесь на втором месте идет Казахстан, на третьем - Азербайджан. Далее следуют Армения, Грузия и Узбекистан. Менее 10 % голосов получили Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова и Украина.