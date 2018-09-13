3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
В резиденции "Куксарой" продолжаются переговоры президентов Беларуси и Узбекистана
Промышленная кооперация, совместная сборка и рост товарооборота. В Ташкенте в эти минуты продолжаются переговоры президентов Беларуси и Узбекистана. Встреча проходит в государственной резиденции "Куксарой".
Минск рад успехам Ташкента в развитии национальной экономики и активизации межгосударственных отношений, заявил Александр Лукашенко. Белорусский лидер выразил благодарность узбекской стороне за поддержку белорусской диаспоры. Здесь проживает около 19 000 наших соотечественников.
Переговоры предваряли протокольные мероприятия - официальное фотографирование и красивая церемония встречи с участием оркестра и роты почетного караула. Прозвучали гимны двух стран.
Президенты поприветствовали членов делегаций и направились на переговоры. По итогам стороны планируют подписать пакет документов, а также посетить выставку Made in Belarus и совместное предприятие по выпуску дорожно-строительной техники. Несколько минут назад к переговорам президентов присоединились члены делегаций двух стран.