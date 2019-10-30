В РНПЦ онкологии открыли пансионат. В церемонии принял участие Президент Беларуси

В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии сегодня открылся пансионат для пациентов и их сопровождающих. В церемонии принял участие Президент Беларуси. Построенный по поручению Главы государства, пансионат стал одним из первых подарков к 7 Ноября. В Беларуси сохранилась хорошая традиция к этой дате вводить в строй важные социальные объекты. Прежде родственники, ухаживающие за больными, зачастую не могли себе позволить длительный срок находиться рядом с местом лечения. Пансионат такую возможность предоставляет. Здесь одновременно могут разместиться 135 человек. Созданы все условия для комфортного пребывания. Несмотря на праздничный повод, говорили и о проблемах. В ходе ознакомления с новым объектом Президент поднимал вопросы зарплаты врачей, качества медуслуг и, разумеется, сложности, с которыми сегодня сталкиваются пациенты.



Президенту доложили о развитии в стране системы здравоохранения и перспективах развития РНПЦ онкологии. По словам министра, в стране удалось снизить показатели смертности, что свидетельствует об эффективности работы отечественных медиков.



