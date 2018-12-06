В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров СНГ

Президент Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.



Переговоры лидеров стран ЕАЭС сначала состоялись в узком составе. Выступление белорусского лидера было предельно откровенным и принципиальным, без ретуширования нерешенных вопросов и проблем в Союзе. Для евразийской интеграции 2018 год стал неоднозначным как с политической, так и с экономической точки зрения. Остаются важные вопросы, которые до сих пор не решены. Они касаются устранения барьеров в торговле, формирования общих рынков газа и нефти, цифровизации экономик стран ЕАЭС. Наша страна настаивает на выполнении всех договоренностей.



Председательство в ЕАЭС в следующем году переходит к Армении. В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит и неформальная встреча лидеров СНГ.