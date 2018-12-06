В Санкт-Петербурге состоялся саммит "евразийской пятерки" и неформальная встреча лидеров СНГ

Жаркая дискуссия о равных условиях для граждан и бизнеса, подписание декларации-стратегии развития до 2025 года и решения ключевых вопросов сразу в трех форматах - Евразийском, Организации Договора о коллективной безопасности и СНГ. Главное политическое событие дня - в Северной столице России.



Сегодня в Санкт-Петербурге прошел саммит "евразийской пятерки"и неформальная встреча лидеров Содружества. Первую часть насыщенного дня президенты посвятили детальному и откровенному обсуждению ЕАЭС. В частности, Президент Беларуси предложил наделить евразийскую комиссию большими полномочиями в предотвращении торговых войн между союзниками и настоял на четких гарантиях, что к 2025 году рынки газа, нефти и нефтепродуктов станут действительно общими. Как это и прописано в Союзном договоре.

Вопрос важный - ведь сегодня из-за разницы тарифов на транзит Беларусь платит за газ вдвое больше чем соседи в Смоленске. Конкретные примеры и факты неравных условий, в том числе от Казахстана и Кыргызстана, не понравились хозяину саммита и привели к незапланированным публичным дебатам. Так, Владимир Путин сравнил Беларусь с Германией, мол, там цена на голубое топливо еще выше. Хотя ФРГ никак не союзник России и договор о равных условиях с официальной Москвой не подписывала. Отстаивать интересы своих людей лицом к лицу с коллегами Александру Лукашенко не впервой. Редко журналисты становятся свидетелями такой полемики.

Но, согласитесь, от Москвы до Берлина 1600 километров. И мы сейчас не об истории. Хотя у белорусов и россиян на протяжении этих километров одна на всех общая история есть. Мы о логистике: в цене газа для ФРГ нужно учитывать дополнительные расходы на транспортировку. И о принципах нашего общего евразийского дома. Уж если строить, то на одном фундаменте. Если договорились наши лидеры об общем евразийском энергетическом пространстве к 2025 году, то движение это должно быть. Без палок в колесах. Ведь в цене наших товаров на общем же рынке и эти самые расценки на газ, а также комплектующие из России и Казахстана.

Это прекрасно понимают все, кто собрался сегодня за столом Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Лидеры стран ЕАЭС определили принципы союзнических отношений еще на заре объединения, у истоков которого стоял наш Президент, а значит, слово его веское. Сегодня Беларусь не протягивает руку в просьбе, лишь требует соблюдения договоренностей. Как говорится: давши слово, держись. Впрочем, по итогам горячих дискуссий (в том числе без прессы) союзники нашли компромисс - программы выхода на общие рынки подписаны, а четкие механизмы устранения дискриминации будут согласованы в ближайшее время. Также в ходе саммита решился вопрос с новым главой ОДКБ и о том, когда Беларусь с Россией найдут развязки по так называемому нефтяному налоговому маневру. Подробнее о большом политическом дне и больших евразийских решениях из Санкт-Петербурга наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Президентская библиотека в Санкт-Петербурге - как площадка очередного Евразийского саммита - место далеко не случайное. Во-первых, Северная столица удалена от московской бюрократии, и сама атмосфера здесь располагает к глубокому разговору на тему интеграции и решениям с позиции наднациональных интересов. Во-вторых, библиотека - электронная. Т.е. акцент не на бумагу, а на цифровые копии. Их здесь уже более 650 тысяч, включая главные документы: Конституцию и международные договоры. В этом смысле место саммита подчеркивает цифровизацию Евразийского союза во всех аспектах - от таможни до космоса. Наконец, библиотека носит имя Бориса Ельцина. Тоже символ, ведь, несмотря на критику, именно первый Президент России, ломая сопротивление российской же элиты в далеком 1996 году пошел на реинтеграцию постсоветского пространства. Не будь того Союза, вероятно, не состоялся бы и Евразийский.

Союз Беларуси и России, скрепленный политической волей Александра Лукашенко и Бориса Ельцина, и сегодня самая продвинутая интеграция. Евразийский проект наследует многие новации, успехи и традиции. Например, детальную проработку повестки каждой встречи.





Для протокола и ради исторических фото лидеры не встречаются. Хотя сама церемония - непременный ритуал. Пресса и аналитики уже отметили, как органично Молдова "вписалась" в евразийский квинтет. С текущего года она - официальный наблюдатель в Союзе. И это одно из главных геополитических приобретений. Пока, увы, не экономическое, хотя и такую возможность для Кишинева эксперты не отвергают. Об этом факте говорит и Президент Беларуси, подводя главные итоги очередного евразийского года.



Важность соглашений с Ираном и Китаем для Евразийского союза отмечают все лидеры Высшего совета. Да, у каждой из стран "пятерки", есть свои двусторонние отношения с крупными экономиками. У той же Беларуси - и Индустриальный парк, и включение в глобальный проект Нового шелкового пути, и партнерство от энергетики до обороны. Но, евразийский формат гарантирует рынки, открытие границ и упрощение бюрократии. Суммарный эффект решений по оценкам превысит 9 миллиардов долларов уже в короткой перспективе. Плюс поможет Евразии укрупнить внутренний рынок и противостоять внешним экономическим шокам, включая санкции и торговые агрессии. Об этом сегодня говорили предметно и подробно.



О проблемах и проволочках евразийской интеграции откровенно говорили президенты Казахстана и Кыргызстана. В частности, Нурсултан Назарбаев затронул деликатную тему распределения ввозных таможенных пошлин - страны договаривались пересмотреть их по итогам двухлетней практики. Для официального Бишкека самым болезненным является вопрос барьеров на трансграничных рынках. Страна небольшая, зажата между Китаем и Казахстаном, и любые препоны подрывают транзитный статус.

К сожалению, Евразийский союз наследует не только плюсы, но и минусы Союзного государства Беларуси и России. Речь, конечно, о равных условиях для граждан и бизнеса. В формате «двойки» от этого принципа уже отошли, а в формате "пятерки" еще не приблизились. За 4 года количество изъятий, т.е. сфер и товаров, где свободная торговля не работает, сократилось на порядок, но ряд барьеров - в том же продовольствии, грузоперевозках, финансах возникли вновь. Беларусь на саммите предлагает лекарство от неисполнительности и волокиты.



Самый показательный пример - экспорт продовольствия. И новое-старое явление "петушиные войны" - блокирование поставок мяса птицы, прежде были "сахарные", "мясные" и так далее. В борьбе за свободу торговли бизнес поддерживает усиление роли Комиссии в разрешении споров. Логика проста. Вместо пяти национальных бюрократий - одна евразийская, а значит реакция на повторные барьеры - быстрее и дешевле. Еще один "подвисший в воздухе интеграции" вопрос - общие рынки. Со следующего года заработает рынок электроэнергии, но до 25-го отложены рынки газа, нефти и нефтепродуктов. Мало того, углеводородные монополисты предлагают сохранить дискриминацию и после этого срока. Закрепив в программах не равные, а разные цены.





Тот же тариф на прокачку газа для своих в России - 1 доллар, для Беларуси - без малого 3 (2,94 доллара США). В итоге у соседей Могилева и Смоленска, между которыми всего 200 километров, оптовые цены на газ отличаются в 2 раза. Т.е. любой завод, агрокомплекс или котельная в Могилеве априори проигрывает в конкуренции Смоленску. "Какой же это общий союзный рынок? ", - спрашивает Президент. Такой откровенный разговор о проблемах и недоработках ЕАЭС, особенно после года председательства, президенту России явно не понравился. И хотя формат вступительных слов на саммите не предполагает полемики, вопросы настолько чувствительны, что вызвали полноценную дискуссию.

Преимущества от интеграции Беларусь не оспаривает. И вся полемика заключается в одном - готова ли Россия дать гарантии, что 25-ый год точно станет годом равных условий на рынках газа, нефти и нефтепродуктов. Это ведь и национальный, и общий интерес всех государств "пятерки", который они так горячо отстаивают в полемике. При всем уважении - Германия - это партнер, а Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения - союзники.

Та же неуверенность в сроках на финансовом рынке и с переходом на национальные валюты во взаиморасчетах. Да, между Беларусью и Россией, например, такая практика есть и расширяется. Расчеты за нефть - часто в рублях. Кредиты, хоть и номинированы в долларах, также могут возвращаться без конвертации в валюту США. Но, с учетом санкций и регулярных угроз отключения российских финансов от евроатлантических систем - переход на "свои" деньги, это вопрос не только бизнеса, но и национальной безопасности. Об этом, в частности, говорит Владимир Путин.

Идея платить за свои товары своими деньгами - на поверхности, как и евразийская межбанковская структура без американских и европейских посредников. Но, даже под санкционным нажимом финансисты боятся называть четкие сроки. В 25-ом году говорят о «шансах». Ну как после такого не волноваться союзникам и не просить гарантий исполнения договоров? Только разобравшись с базовыми - энергетикой, промышленностью и финансами - можно успешно идти в цифру и космос - еще одна позиция Президента Беларуси. Да, эти проекты модные и амбициозные, и сама Беларусь их с успехом развивает, но подменять ими экономическую базу пяти стран - не стоит.





Наибольший интерес к "цифре" проявляет Армения - кстати, следующий председатель Евразийского союза. Никол Пашинян заверяет коллег, что республика справится с этой ролью и грядущие через три дня досрочные парламентские выборы не помешают общему делу. Прозвучал на саммите и самый дерзкий проект "квинтета" - союзный космос. По факту - объединение всех космических группировок и единая система использования информации со спутников. Та же Армения, хоть формально и не космическая держава, благодаря интеграции по факту станет таковой.

Очевидно, что интеграция, особенно в формате "пятерки", вопрос сложный. Два соседа, бывает, спорят, а тут сразу пять государств с разными и по структуре, и по масштабу экономиками. Но, резюмируя саммит, Президент Беларуси обращается к народной мудрости - когда нас "жмут" извне, нас тем же усилием экономически «прижимают» друг к другу. Итогом горячей дискуссии и в присутствии прессы, и за закрытыми дверями - стал консенсус. Лидеры в широком составе Саммита подписали общую декларацию-стратегию развития до 25 года и программы выхода на общие рынки углеводородов. При этом самые спорные темы - тарифы на газовый транзит и распределение таможенных пошлин отправили на доработку. Председатель Евразийской комиссии призвал прессу не драматизировать этот факт. Отметив умение говорить откровенно - это достоинство союза, а не недостаток.