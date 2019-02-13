В Сочи начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

На встрече в Красной Поляне наш Президент заявил, что отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. С белорусской стороны на встрече также присутствует правительственный и министерский пул - это вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, Министр финансов Максим Ермолович, Министр экономики Дмитрий Крутой и посол в России Владимир Семашко. С российской - первый заместитель председателя правительства - Министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник Президента России Юрий Ушаков, Министр экономического развития Максим Орешкин и посол Михаил Бабич.