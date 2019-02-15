В Сочи проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина

Сегодня особое внимание уделят гуманитарному сотрудничеству двух стран. Обсуждение вопросов из этой сферы проходит на базе образовательного центра "Сириус". Планируется, что к разговору подключатся и профильные министры. Обучение в “Сириусе” проводят сразу по трем направлениям: наука, спорт, искусство. Каждый месяц в центр приезжают около 8 сотен юных талантов. Спортивные навыки дети оттачивают на олимпийских объектах, а с будущими учеными занимаются лучшие преподаватели страны. Такой опыт нам интересен, учитывая, что свой детский технопарк создадут и в Беларуси.