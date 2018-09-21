В Сочи проходит встреча президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина

Как заявил наш Президент, белорусская сторона рассчитывает на разрешение до конца года стоящих на белорусско-российской повестке дня вопросов. Известно, что на переговорах будут обсуждаться все направления сотрудничества - от сельского хозяйства и промышленности до торгово-экономического и финансового взаимодействия. Речь пойдет о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. В центре внимания Минска и Москвы - союзная и интеграционная тематика. Все подробности в наших следующих выпусках.