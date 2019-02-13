Cегодня в Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России . Глава государства прибыл накануне. Лидеры во время телефонного разговора 31 января условились о встрече, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года.

Сегодня будут рассмотрены самые актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Накануне стали известны некоторые подробности переговорной повестки и формата встречи. В центре внимания и интеграционные процессы на евразийском пространстве. А с учетом конструктивного развития взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере в пятницу пройдет встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина с министрами двух стран, курирующими образование, культуру и спорт.