ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

Cегодня в Сочи пройдут переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России. Глава государства прибыл накануне. Лидеры во время телефонного разговора 31 января условились о встрече, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года.

Сегодня будут рассмотрены самые актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Накануне стали известны некоторые подробности переговорной повестки и формата встречи. В центре внимания и интеграционные процессы на евразийском пространстве. А с учетом конструктивного развития взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере в пятницу пройдет встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина с министрами двух стран, курирующими образование, культуру и спорт.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все