В Сочи состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина

На встрече в Красной Поляне наш Президент заявил, что отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Владимир Путин в свою очередь отметил, что наша страна для России является важнейшим стратегическим партнером и союзником. На переговорах присутствовал министерский и правительственный пул двух государств.





Отношения Минска и Москвы находятся на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия - политики, экономики, социальной сферы и культуры. Взаимный товарооборот показывает рост - по итогам прошлого года он превысил 35 миллиардов долларов. Говоря, например, о сотрудничестве в сфере поставок продовольствия, Александр Лукашенко особо подчеркнул высокое качество производимых в Беларуси продуктов и готовность поставлять их в необходимых объемах на российский рынок. Затронули в разговоре международную тематику и экономические вопросы.





Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжат переговоры и в предстоящие дни.





Завтра Сочи принимает трехсторонний саммит по Сирии, встретиться с его участниками пригласили и белорусского лидера. Президент отметил, что во время его визита в Россию будет возможность поговорить не только по вопросам международной политики и экономики, но и по гуманитарной тематике. Планируется, что к разговору подключатся и профильные министры. Такой формат общения запланирован в рамках посещения образовательного центра "Сириус". Обучение юных талантов там проводят сразу по трем направлениям: наука, искусство и спорт.





Главы государств вместе отправились на одну из сочинских горнолыжных трасс







