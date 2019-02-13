3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
В Сочи состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина
На встрече в Красной Поляне наш Президент заявил, что отношения Беларуси и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил. Владимир Путин в свою очередь отметил, что наша страна для России является важнейшим стратегическим партнером и союзником. На переговорах присутствовал министерский и правительственный пул двух государств.
Отношения Минска и Москвы находятся на высоком уровне с точки зрения всех возможных направлений межгосударственного взаимодействия - политики, экономики, социальной сферы и культуры. Взаимный товарооборот показывает рост - по итогам прошлого года он превысил 35 миллиардов долларов. Говоря, например, о сотрудничестве в сфере поставок продовольствия, Александр Лукашенко особо подчеркнул высокое качество производимых в Беларуси продуктов и готовность поставлять их в необходимых объемах на российский рынок. Затронули в разговоре международную тематику и экономические вопросы.
Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжат переговоры и в предстоящие дни.
Завтра Сочи принимает трехсторонний саммит по Сирии, встретиться с его участниками пригласили и белорусского лидера. Президент отметил, что во время его визита в Россию будет возможность поговорить не только по вопросам международной политики и экономики, но и по гуманитарной тематике. Планируется, что к разговору подключатся и профильные министры. Такой формат общения запланирован в рамках посещения образовательного центра "Сириус". Обучение юных талантов там проводят сразу по трем направлениям: наука, искусство и спорт.
Главы государств вместе отправились на одну из сочинских горнолыжных трасс
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера