Александр Лукашенко: Я буду делать все, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии

Великий праздник Рождества отмечают православные верующие. Это один из главных в христианском календаре. Особый звон колоколов извещает о появлении на свет Иисуса, о начале новой эры от Рождества Христова. В нашей стране праздник встречают представители самой многочисленной конфессии.

По доброй традиции каждый год этот светлый день проводит в храме и наш Президент. Сегодня Александр Лукашенко посетил Свято-Елисаветинский женский монастырь в Минске. На его территории 5 храмов, в том числе одна из самых высоких деревянных церквей в Европе - храм во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Морозным рождественским утром встречают здесь тепло и душевно.

Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме, поздравил белорусов со светлым праздником и обратился к прихожанам. Говорили о духовном и насущном. Президент убежден, что нынешний год будет лучше. Но для этого всем нам не нужно лишний раз создавать повод, чтобы в обществе "искрило". Напротив необходимо сообща противостоять любым попыткам раздрая. Со своей стороны Президент заверил, что сделает все, чтобы в нашей стране был мир и согласие.

"Дай бог нам выдержать вот этот мирный, спокойный лад, который был хотя бы в прошлом году. Говорят, 2023 год должен быть обязательно лучше. Если честно, я уже думаю о том, хоть бы он был таким, какой был 2022 год. Мы его прожили в мире, согласии, в тепле - это очень важно сейчас, глядя вокруг. В этом плане этот год должен быть не хуже. Мы будем иметь условия для того, чтобы жить нормально, работать нормально, кто хочет, и жить в тепле и мире. Вот для этого мы будем иметь все", - заверил белорусский лидер.

"Я не хочу конкретизировать здесь ничего. Но сделано все для того, чтобы было лучше. Но если он будет такой, как прошлый год, и Господь с ним - мы и с этим согласимся. Но будет лучше, я в этом уверен. Чуть-чуть лучше. А еще будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе. Не дай бог это случится, как в нашей братской Украине, других государствах. Сначала же создавалось напряжение майданами и прочее. А потом гражданская война, а потом самая настоящая горячая. Кто бы мог подумать, что мы, славяне, когда-то будем воевать друг против друга. Это страшное явление. И все начинается с малого. Поэтому надо делать шаги для того, чтобы разрушать точки противостояния в нашем обществе", - призвал Александр Лукашенко.

Президент еще раз подчеркнул: "И власть (мы к этому готовы), и наше духовенство, и все вы должны просто спокойно в этот светлый день, да и в другие дни… Впереди еще у нас Пасха - самый светлый, радостный день. Чтобы мы подумали и пришли к правильному решению тех вопросов, которые мы должны решить. Как я часто говорю, не оставляя эти вопросы нашим детям. Поэтому мы сделаем соответствующие шаги в том направлении, чтобы Беларусь была мирной, спокойной, чтобы мы не смотрели косо друг на друга. А тот, кто нарушает закон, будет отвечать по закону. Увы, такова жизнь".

Президент тепло поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, пожелал добра и мира. "Хочу вас заверить, что я лично как Главнокомандующий, глава государства буду делать все, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому - мир", - сказал белорусский лидер.

Президент пообщался с прихожанами





После такого открытого разговора в храме Президенту подарили картину, посвященную митрополиту Филарету. Александра Лукашенко связывали особые теплые отношения с Патриаршим Экзархом. Глава государства в свою очередь передал в дар монастырю икону "Святая Троица". А после душевно пообщался с прихожанами.

"Настроения вам хорошего! Добра, мира и главное - здоровья! Чтобы вот такой мороз у нас был недельку. Чтобы всю заразу повыбивал из нас. Успехов вам!" - пожелал Президент.



Президент в этой обители не впервые. Здесь прихожане всегда могут найти поддержку. В монастырском комплексе активно занимаются духовно-просветительской работой и образовательными проектами. Немало внимания уделяют именно воспитанию подрастающего поколения.