В связи с 75-летием Великой Победы Президент Беларуси подписал закон об амнистии

Актом гуманизма по отношению к оступившимся гражданам стал подписанный сегодня Президентом закон об амнистии. Подобные решения в стране принимаются, как правило, в связи с особо памятными событиями в истории. В этот раз амнистия подписана в связи с 75-летием Великой Победы. Почти 12 тысяч человек получат шанс начать жизнь с чистого листа. В частности, около 5 400 человек смогут выйти из мест лишения свободы. Более 6 тысячам заключенных сократят срок наказания на один год. Беспрекословное условие, которое сопровождает каждую амнистию, - положительная характеристика осужденного, отбывающего наказание. Это один из факторов, косвенно гарантирующих исключение рецидива. И как следствие - возможность не допустить ухудшения криминогенной обстановки. Традиционно в так называемую льготную категорию попадают, кроме несовершеннолетних, беременные женщины, одинокие родители, инвалиды, больные с тяжелыми недугами.



В связи со знаковой исторической датой и руководствуясь гуманным подходом, в отличие от предыдущей амнистии круг таких лиц расширен за счет граждан, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и коррупцию.









Но здесь важно отметить: всем известно отношение нашего Президента к преступлениям в сфере коррупции и тем, кто их совершает. Борьба с этим злом в стране ведется постоянно и всем известно - неприкасаемых нет. Именно потому включение в закон данной категории осужденных вызвало большие дискуссии на совещании по проекту этого документа еще месяц назад во Дворце Независимости. Аргументов было много, учтены все аспекты, и сегодня решение принято. Однако это ни в коем случае не означает снижения градуса борьбы с теми преступлениями, которые в обществе называют ржавчиной. Это однозначное требование Александра Лукашенко.