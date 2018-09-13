В Ташкенте проходят переговоры президентов Беларуси и Узбекистана
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев встречаются в формате один на один, после чего к ним присоединятся члены делегаций.
Буквально только что мы получили первые кадры из Ташкента. Старт большому переговорному дню дала церемония фотографирования.
В центре внимания лидеров двух стран взаимодействие по целому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Ожидается, что речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества, производственной кооперации, создании сборочных предприятий в Узбекистане. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а по итогам переговоров будет подписан пакет документов.
Товарооборот стран за год вырос более чем в два раза. Уже около 130 миллионов долларов. Тенденция сохраняется. Увеличить эту цифру намерен бизнес. Накануне в Ташкенте стартовал Форум делового и межрегионального сотрудничества. Главы государств планируют посетить белорусско-узбекское предприятие "Амкодор-Агротехмаш", а также выставку производителей Made in Belarus, в которой участвуют более 150 наших компаний.