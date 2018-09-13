В Ташкенте проходят переговоры президентов Беларуси и Узбекистана

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев встречаются в формате один на один, после чего к ним присоединятся члены делегаций.

Буквально только что мы получили первые кадры из Ташкента. Старт большому переговорному дню дала церемония фотографирования.

В центре внимания лидеров двух стран взаимодействие по целому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Ожидается, что речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества, производственной кооперации, создании сборочных предприятий в Узбекистане. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а по итогам переговоров будет подписан пакет документов.