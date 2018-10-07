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В телефонном разговоре Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения

От большой политики до эффективной торговли. Сегодня состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Лидеры кратко обсудили текущую повестку дня белорусско-российских отношений, сделав акцент на торгово-экономическом сотрудничестве. В графике предстоящих контактов главным событием был назван 5-й Форум регионов двух стран, который на следующей неделе пройдет в Могилеве. Лидеры Беларуси и России еще раз уточнили формат его проведения, а также выразили надежду, что результатом мероприятия станет большее углубление взаимовыгодного сотрудничества. Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав здоровья и дальнейших успехов на посту руководителя страны.

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