В центре внимания - Украина: во Дворце Независимости прошло расширенное заседание Совета безопасности Беларуси

В Минске прошло расширенное заседание Совета безопасности. В большом зале представители силового блока, местной власти, эксперты и журналисты. Александр Лукашенко представил подробный анализ предпосылок нынешних событий. А также обратил внимание на спекуляции в СМИ и в интернет-пространстве, особо отметив, что давать оценку происходящему следует только на основании достоверных фактов. Массовые вбросы касаются и непосредственно нашей страны.

Информационный фронт западных спецслужб вбрасывает откровенную дезинформацию. К примеру, сегодня весь день продвигался фейк о том, что белорусские войска идут на Чернигов. Также распространяются слухи о массовой гибели российских военнослужащих. Президент детально объяснил, что сейчас происходит.







Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Мы планировали сегодняшнее совещание с правительством, посвятив его ряду экономических проблем страны. Однако последние события в мире, а главное их спекулятивная интерпретация в СМИ, интернет-пространстве, особенно от наших беглых мерзавцев с домыслами и наглым враньем, предопределили новый формат встречи и более широкий состав участников с приглашением членов Совета безопасности и наших специалистов, которые ведут информационное противоборство, не скрою, войну. Я вижу, что есть необходимость четко разложить события в Украине с учетом их предпосылок на основании достоверных фактов.

Беларусь не планирует участвовать в спецоперации в Украине

Президент сделал акцент: Беларусь и далее не планирует участвовать в спецоперации в Украине. И российское руководство никогда не ставило вопрос о нашем участии. В то же время мы прикрываем своими силами государственную границу для предотвращения проникновения в страну радикалов и оружия

Факт

В Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов в спину российским войскам.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/eb2/hd39fnt2qzgn187a5rq71v62wf3xhu7l.jpg

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Беларусь делает все, чтобы конфликтующие стороны договорились

Беларусь и сегодня делает все, что в ее силах, чтобы помочь конфликтующим сторонам найти точки соприкосновения в их позициях и остановить кровопролитие. Александр Лукашенко с осторожным оптимизмом оценил результаты российско-украинских переговоров на Припяти, которые прошли на территории Беларуси накануне.

Ситуация в Украине - результат безрассудной политики Запада

Беларусь взяла на себя организацию переговорного процесса, все обязательства мы выполняем, но готовы и подключиться, если потребуется.

