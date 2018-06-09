В Циндао начинает свою работу саммит Шанхайской организации сотрудничества

В китайском Циндао в эти минуты начинает свою работу саммит Шанхайской организации сотрудничества. В крупнейшем мировом форуме принимает участие и Президент Беларуси Александр Лукашенко. В международный конференц-центр «Циндао» уже прибыли лидеры восьми стран-участниц, а также государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.

Ожидается, что в ходе саммита Беларусь выскажет предложения для развития организации, а также представит варианты новых направлений сотрудничества и укрепления безопасности в Евразийском регионе. Также на полях форума запланирован и ряд двусторонних встреч белорусского лидера. В их числе переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.