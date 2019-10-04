В Житомире состоялся II Форум регионов Беларуси и Украины

Второй день медиапространство следит за Форумом регионов Беларуси и Украины в Житомире, который уже во всех смыслах состоялся. Накануне больше обсуждали цифры, сравнивали суммы подписанных контрактов с прошлогодними. Тогда это были лишь 150 миллионов долларов, но и форум в Гомеле был первым. На этот раз - более полумиллиона долларов - такова монетизация проектов двух стран. Впрочем, не только цифры вызвали ажиотаж. Без преувеличения мировое сообщество наблюдало за первой личной встречей Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.

Задолго до было много версий относительно тематики и общей тональности диалога. Хотя многие вещи Глава белорусского государства выразил ранее представителям украинских СМИ. Вопрос целостности Украины, варианты разрешения конфликта на юго-востоке страны и роль, которую в этом плане может сыграть Беларусь. С нашей стороны месседж позитивный - огромное желание помочь и в целом сотрудничать! Бесспорно, Украина - один из главных торговых партнеров Беларуси. Общая история и соседство определили приоритеты взаимодействия - от энергетики и АПК до промкооперации и транспортно-логистического сектора. Но, как четко заметил наш Президент, дружба между Беларусью и Украиной будет испытывать давление и с Востока, и с Запада. Впрочем, таким вызовам нам по силам противостоять, по-соседски поддерживая диалог и региональные связи.



Подробности большого переговорного дня - у Илоны Красутской. Даже трудно сказать, о чем в эти дни в Житомире говорили больше: о деньгах (подбивая суммы контрактов) или о грядущей встрече Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Догадок, домыслов было множество. Журналисты обсуждали мимику, настроение политиков. Но все это лирика. Встреча хоть и первая, но отношения между государствами давние. И этим все сказано.





Первая личная встреча А. Лукашенко и В. Зеленского

То, что в отношениях двух стран наступит новая взлетная полоса, - это даже не метафора. Владимир Зеленский заранее отправился в аэропорт, чтобы лично встретить белорусского Президента. Вот уж действительно, встреча по высшему разряду. Не только с традиционным хлебом-солью, гарными украинскими дивчинами в национальных костюмах, но и юмором!







Все-таки белорусского Президента встречал бывший комик. Впрочем, у Александра Лукашенко с чувством юмора тоже все в порядке! Затем оба президента вместе сядут в один автомобиль, где наверняка уже начнется обсуждение первых вопросов, и отправятся на переговоры. Здание областной администрации в Житомире задолго до начала встречи атаковали журналисты, на центральной площади собрались и местные жители, которые в эти дни часто спрашивали у репортеров, когда же здесь будут Лукашенко и Зеленский? Наверное, сыграл имидж народных президентов. Из-за такого ажиотажа в целях безопасности пришлось выставить плотный кордон.



Основным поводом встретиться впервые, да еще и не в столице, а в Житомире, стал ІІ Форум регионов двух стран. Так получилось, что о его проведении Александр Лукашенко договаривался еще с предыдущим президентом Украины. В итоге по телефону в Житомир его лично приглашал уже новый - Владимир Зеленский. Контакты за четыре месяца президентства "слуги народа", действительно, ограничивались лишь парой телефонных звонков. Тем не менее даже во время дистанционного диалога стало понятно, что братские связи нерушимы. Новый президент в Украине - это не значит, что надо начинать с нуля. И здесь действительно не нужен перевод.





А. Лукашенко: Все, о чем мы договоримся, будет исполняться



Пока общались президенты, профильные министры продолжали знакомство. Все-таки в Украине новое правительство. Министры сельского хозяйства обсуждали земные вопросы. Во время разгара уборочной Беларусь заправила украинские комбайны, чтобы соседи были с хлебом. В стране проблемы и с картофелем. Этот год был неурожайный для второго хлеба. Наша страна поступила по-соседски. Белорусские овощи теперь есть в местных магазинах. Посол Украины в Беларуси охотно делился впечатлениями от первой встречи политиков. Он также встречал в аэропорту президентов. Двусторонняя встреча политиков длилась почти три час вместо запланированных службами протокола 45 минут. И это понятно, нужно было определиться, как дальше выстраивать двусторонние отношения, послушать мнения друг друга не только о новых проектах, но и еще о незавершенных по каким-то причинам. Разговор продолжился с участием делегаций.







Много перемен у соседей: год тотальной перезагрузки. Новая власть, правительство, законы. Нынешнее руководство нацелено на экономические и социальные реформы. Обновляется диалог с партнерами. Развитие добрососедских отношений с Беларусью - по-прежнему один из приоритетов внешней политики Украины. В прошлом году мы наконец вышли на позитивную динамику в торговле - 5,5 миллиарда долларов. За этот период уже вырисовывается цифра, близкая к четырем, в сторону увеличения в эти дни сыграли контракты Форума регионов. С нашей стороны есть много предложений. Но обсуждать только экономику непросто, когда прямо в эти минуты на востоке Украины не утихает вооруженный конфликт. Говоря откровенно, спокойствие и мир украинцам сейчас нужнее.

Позже снова вместе в одном автомобиле главы государств отправились на площадку Форума регионов. Гостей сегодня принимал Житомирский музыкально-драматический театр. Многие заметили иронию. Ну, куда еще мог пригласить бывший актер Зеленский?! И здесь политиков встречала огромная толпа журналистов, которые в погоне за эксклюзивом просто сметали друг друга с ног.





Вместе с президентами губернаторы и бизнесмены обсуждали пути интеграции

Благо надежный фундамент заложен в лучших традициях классики. Объединяют почти полтора десятка совместных сборочных производств техники и оборудования. 9 из них в Украине. Тракторы МТЗ, зерноуборочные комбайны бренда Гомсельмаш, троллейбусы от МАЗа. Кстати, в прошлом году их здесь произвели около сотни, а еще две тысячи тракторов и шестьсот лифтов. На этом форуме заключены контракты на сумму свыше полумиллиона долларов, год назад цифра была в пять раз скромнее. Это и, правда, повод для радости. Вообще устанавливать региональные связи Беларусь первой начала с Россией. Журналисты прекрасно помнят, как в рабочем графике белорусского Президента чуть ли не каждую неделю значилась встреча с губернаторами. По аналогии наша страна с ближайшим союзником провела таких уже шесть форумов регионов. С Украиной только второй. Наверное, неравный счет по наитию сбил белорусского Президента.







Глядя на все эти кадры, как и прогнозировал ранее Александр Лукашенко, общий язык с Зеленским они действительно нашли. Тем не менее, в прессе по-прежнему немало фейков и домыслов, а сколько еще будет по итогам встречи. Будут разбирать, кому с кем дружить, наверняка, начнут спекулировать на украинском вопросе. Попытаются к тому же записать Беларусь в посредники и миротворцы. Хотя сам Президент Беларуси не раз повторяет, неважно как нас назовут, главное, чтобы помощь была действенной. Эта встреча и эта площадка - лучшее время, чтобы озвучить позицию официального Минска.





А. Лукашенко: Дружба Беларуси и Украины будет ощущать давление и с Запада, и с Востока



Беларусь и Украина заинтересованы в расширении экспорта, внедрении инновационных технологий. Впрочем, политики договорились не только расширять кооперацию. Отличное выступление белорусской и украинской сборных на II Европейских играх, а затем матчевая встреча позволяет замахнуться вместе с соседями провести спортивное событие еще глобальней. В присутствии президентов сегодня профильные министры и губернаторы подписали пакет документов, пара из них межведомственные и десять региональные. Это план консультаций между МИДами на ближайшие несколько лет, а также инновационная программа научно-технического сотрудничества. На уровне регионов соглашения о сотрудничестве теперь есть у всех наших областей. Все это время журналисты продолжали ждать политиков у входа в театр. То, что происходило на улице, точно не назовешь постановкой. Скорее, драма для служб безопасности. Пробираясь через толпу, президенты на ходу давали интервью. Одни спрашивали про внутренние вопросы, международную проблематику. Другие же просто просили селфи.





II форум в Житомире состоялся и доказал свою состоятельность