Валерий Бельский назначен заместителем главы Администрации Президента

Назначен новый заместитель главы Администрации Президента. Им стал Валерий Бельский - экс-директор Института экономики НАН Беларуси.



Больше не будет вакантным и место заместителя управделами - его займет Геннадий Богдан. Гуманитарные вопросы управления отныне на плечах Игоря Кудревича (ранее главы Администрации Первомайского района столицы).



Сегодня обновилась и местная вертикаль власти. Так, за развитие Витебска будет отвечать Вадим Зарянкин - на должность мэра он перейдет из Комитета госконтроля области. То есть, с проблемами региона знаком не понаслышке. За самый большой район Бреста - Московский - отныне в ответе Андрей Филанович.



Согласовывая на эти должности, Александр Лукашенко отметил, это очень высокие позиции, и на новых местных руководителях большая ответственность. Немало сделано за последние годы для обоих городов, важно продолжить это развитие. Часть задач для Витебщины была обозначена на совещании во вторник. В приоритете - интересы людей.



