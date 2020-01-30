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Валерий Бельский назначен заместителем главы Администрации Президента
Назначен новый заместитель главы Администрации Президента. Им стал Валерий Бельский - экс-директор Института экономики НАН Беларуси.
Больше не будет вакантным и место заместителя управделами - его займет Геннадий Богдан. Гуманитарные вопросы управления отныне на плечах Игоря Кудревича (ранее главы Администрации Первомайского района столицы).
Сегодня обновилась и местная вертикаль власти. Так, за развитие Витебска будет отвечать Вадим Зарянкин - на должность мэра он перейдет из Комитета госконтроля области. То есть, с проблемами региона знаком не понаслышке. За самый большой район Бреста - Московский - отныне в ответе Андрей Филанович.
Согласовывая на эти должности, Александр Лукашенко отметил, это очень высокие позиции, и на новых местных руководителях большая ответственность. Немало сделано за последние годы для обоих городов, важно продолжить это развитие. Часть задач для Витебщины была обозначена на совещании во вторник. В приоритете - интересы людей.
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