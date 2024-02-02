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Валерий Мицкевич будет руководить секретариатом Всебелорусского народного собрания
Валерий Мицкевич будет руководить секретариатом Всебелорусского народного собрания. Такое кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
"Вопрос двоякого характера.Во-первых, более обширный - не хотелось бы потерять профессионалов нашего парламента. И вас я, конечно, отношу к таким людям - высокопрофессиональным, опытным, прошедшим, как юрист, многие ступени. Да и сделавший немало. И отзывы людей в этом отношении очень высокие", - отметил глава государства.
"Во-вторых, я привлекаю всех опытных людей, чтобы в этот сложный период нам где-то не совершить ошибки. Наверное, сам чувствуешь, что идет такая перестройка, пертурбация органов власти в связи с приданием Всебелорусскому народному собранию конституционных полномочий - становится конституционным органом. И, конечно, надо эти годы (год-два, может, три) с появлением ВНС и определенных (у него. - Прим. БЕЛТА) серьезных властных конституционных полномочий, нам бы в это время не создать какой-то хаос во власти. Потому что сам знаешь, хаос во власти - мгновенно переносится это в общество", - сказал Александр Лукашенко.
Президент предложил Валерию Мицкевичу возглавить секретариат ВНС: "Я подумал, что на этом этапе в должности, если, конечно, ты согласен (я ни с кем не советовался), руководителя аппарата Всебелорусского народного собрания (секретариат он будет называться и называется) ты бы смог внести достойный вклад в развитие обстановки здесь наверху. Если уже совсем откровенно говорить".
Глава государства предупредил, что работы впереди много: надо организованно провести первое заседание Всебелорусского народного собрания, выработать регламент. "Надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании. А это и кадровые определенные вопросы очень серьезные. И мне предложили проект указа по секретариату: полномочия и прочее, функционал и персональный (состав. - Прим. БЕЛТА). Я пока его не подписал, - сказал Александр Лукашенко. - Как человек опытный, надо подтянуть себе соответствующие кадры и посмотреть серьезно. Возможно, внесешь какие-нибудь предложения. Думаю, недели достаточно для того, чтобы внести. Ну а дальше будет видно. У тебя опыт большой не только аппаратный, но ты же судья сам - корни твои уходят в судейство".
"Да, начинал", - подтвердил Валерий Мицкевич.
"Это всегда помнится - то, откуда начинал. Поэтому все потом мы определимся, каким образом действовать. А пока, если ты не против, я бы все-таки предложил тебе возглавить на этом этапе (и сформировать) секретариат ВНС. И заняться работой по подготовке Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет создан, возглавляет его премьер-министр. Пусть возглавляет - правительство. Но какую бы должность ни занимал, тебе придется рулить и разруливать все эти вопросы", - резюмировал глава государства.
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