"Вам защищать единство страны" - Лукашенко обратился к молодежи на форуме ко Дню народного единства

Единство белорусского народа = независимости нашего государства, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 17 сентября на форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее" в честь празднования Дня народного единства.

Дата приурочена к событиям 1939 года, когда начался освободительный поход Красной армии, вернувший белорусские территории, отданные Польше в 1921 году.

Историческая справедливость, национальное единство, преемственность - это тезисы, которые идеально подходят именно этому событию в белорусской истории, потому что 105 лет назад (а для истории это не самый большой период) страну просто разорвали пополам.

17 сентября в белорусском календаре нужен, чтобы вспомнить, как это было, поговорить об этом с молодежью и не допустить повторений.

17 сентября во Дворце спорта было многолюдно: молодые, с хорошим настроением, заряженные, объединенные теми идеями, которые сами считают правильными, участники молодежного форума очень четко видят и вектор, куда идет Беларусь, и понимают, чего хочет их поколение.

"Если честно, я обожаю нашу страну. Поколение идет, меняется, и в каждом поколении есть какая-то своя особенность. Каждое поколение будет вносить свои интересные идеи в становление нашей страны", - заявила участница форума "Молодежь. Беларусь. Будущее".

"Самое главное - то, что мы сейчас и празднуем День народного единства. Только когда мы едины, мы сможем преодолеть все, что угодно. Когда народ сплочен, он готов на все, готов следовать тому, что действительно важно. И в нынешней ситуации очень правильно", - отметил участник форума "Молодежь. Беларусь. Будущее".

Почти 5 тыс. мест и ни одного пустого. Заявленный формат полностью себя оправдал. Причем во всех смыслах - для зрителей в первую очередь это эмоции, энергетика, чувство общности интересов, выход из будней. Когда ты начинаешь задумываться о стране, в которой живешь и как хотел бы, чтобы она жила.

"Вместе наша сила, вместе мы сильны, мы можем преодолеть любые трудности. Ведь сейчас прекрасно осознавать, что мы живем под мирным небом. Я имею возможность строить планы на будущее, учиться, строить семью, растить детей. Я считаю, что этот праздник - благодарность нашим предкам за то, что есть сейчас", - поделилась участница форума "Молодежь. Беларусь. Будущее".

"Лично для меня Беларусь самая чистая страна в мире: где бы я ни путешествовала, где бы ни была, мне все равно всегда хочется домой. И я считаю, что каждый подросток, каждый молодой человек должен стремиться возвращаться к себе, на малую родину, чтобы прославлять ее и делать наш мир лучше", - рассказала участница форума "Молодежь. Беларусь. Будущее".

17 сентября - дата исторической справедливости в отношении белорусского народа: в 1921 году белорусов разделили против воли. Рижский мирный договор не учитывал белорусских интересов - ни государственных, ни национальных. Поэтому момент территориального воссоединения Беларуси был критичным для многих поколений вперед.

Сейчас нельзя сказать, что многое изменилось, геополитически Беларусь по-прежнему представляет интерес для интервенций. Достаточно посмотреть вокруг: Беларусь вводит безвиз, все западные страны при этом стараются закрыть границы и испортить отношения со здравым смыслом. Ни для экономики, ни для людей это не имеет ничего общего, но для умов (когда Беларусь подают как территорию хаоса, на которой нужно навести порядок) это уже стратегия вдолгую.

Глава государства умеет говорить с молодой аудиторией на их языке, понятно объясняя и свою позицию, и историю, и суть вопроса, только уже с практикой управления страной.

В своем выступлении на форуме он провел параллели между событиями 1812 года, Первой мировой войной и Великой Отечественной, подчеркнув, что театр военных действий неоднократно разворачивался именно на белорусских землях.

"Наполеон рвался на восток, туда прошел через Беларусь и обратно", - напомнил Александр Лукашенко, добавив, что Первая мировая война также в основном шла на территории Беларуси вплоть до Рижских переговоров 1921 года, что заставляет задуматься о том, насколько выгодным является географическое положение страны.

Особое внимание глава государства уделил событиям 1921 года, когда в Риге без участия представителей Беларуси была решена ее судьба. Он отметил, что тогда от страны отрезали около половины территории, где проживало примерно 3,5-4 млн человек.

"Без нас решили нашу судьбу", - заявил Александр Лукашенко, назвав это грубейшей ошибкой советского правительства. По его мнению, представителей Белорусской Народной Республики, которые якобы представляли белорусский народ, просто "пинком вышвырнули" с переговоров. Глава государства подчеркнул, что даже если бы они и присутствовали в зале, вряд ли что-то решали бы, но сам факт остается фактом: судьбу Беларуси решили без нее.

Лукашенко также напомнил, что осенью 1920 года армия, в составе которой находились белорусские земли, потерпела сокрушительное поражение в войне с Польшей, что и привело к передаче Западной Беларуси и части Западной Украины полякам. "Это тоже урок", - подчеркнул он.

Как это проигрывается в 20-х годах уже XXI века? Понимая последствия исторических ошибок, никто не хочет повторения.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Единство белорусского народа = независимости нашего государства. Это элемент и показатель нашей независимости. Я, как Президент, часто над этим думаю: а что могли бы мы сделать в этой ситуации, когда есть укоренившаяся, устоявшаяся власть, поддерживаемая белорусским народом? Вопрос открытый, как раз дискуссионный. Быть на изломе там, где мы находимся, и хорошо, и плохо. Хорошо, если ты по-настоящему независимый народ, и если ты способен принимать решения. Остается за малым принять правильное решение, держа голову на плечах. Поэтому вот это единство - это наша независимость. Поэтому я уделяю, буду уделять, как Президент, да и вы, в руках которых будущее нашей страны, уверен, никуда не денетесь. Вы будете говорить об этом празднике своим детям, внукам. Вы будете их праздновать, чествовать, если вы хотите быть независимыми. Если вы хотите, чтобы к вашему слову будущим прислушивались".

Как бы не трактовали сейчас историю, но то, что решения 1921 года, когда наши территории отошли Польше, принимались советским руководством во главе с Лениным, - твердый факт. Эти же территории возвращал Беларуси уже Сталин, это если без оценочных категорий "хорошо или плохо".

Лукашенко: "Чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим"

Александр Лукашенко заявил, что советские войска вернули то, что принадлежало белорусам и той огромной стране, в которой они жили. По его словам, Советский Союз не захватывал Польшу. Глава государства напомнил, что Великая Отечественная война началась с Буга под Брестом, когда фашисты атаковали Советский Союз, и подчеркнул, что польские земли не захватывались.

Он также отметил, что если немцы и фашисты оккупировали эти земли, то претензии сегодня следует предъявлять им. При этом Александр Лукашенко с иронией заметил, что поляки "молодцы" - они сейчас всем предъявляют претензии, в том числе требуют от Германии еще одной волны репараций.

По словам главы государства, в 1939 году произошло объединение, и, возможно, даже какую-то часть земель должны были получить, но не получили - так сложились обстоятельства. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не претендует на куски земли в Смоленске или какой-либо другой области, с другой стороны - не претендует и не требует Белосток, а также Виленщину и так далее. Он отметил, что так сложились обстоятельства, и Беларусь признала в границах нынешней страны, что это ее земля.

Александр Лукашенко сформулировал свою позицию однозначно: пока он у власти, формула остается одна - чужого не надо, но и своего не отдадут.

Главный посыл собравшимся в зале - будущее Беларуси, как и независимости Беларуси - в руках этих ребят: миллениалы, поколение Z и альфа.

Факт На сегодня очень важно, что больше 80 % из всех этих категорий на вопрос "кем вы себя в первую очередь чувствуете", отвечают белорусом.

"Мои дорогие люди, завтра вам защищать единство нашей страны. На ваши плечи ляжет тяжелейший груз. Тяжелее быть не может, поверьте мне, - отвечать за это единство, за белорусский народ, за ту землю, где мы сегодня живем спокойно, как работаем, говорят, так и живем. Я с этим готов согласиться. У нас страна возможностей. Тихая, спокойная, без войны, слава Богу. Вам надо это все сохранить в будущем, не сделать хуже, если уж хотите откровенно. Поэтому я хочу сказать вам главное: готовьтесь к тому, чтобы взять на себя этот тяжелый груз и отвечать за будущее нашей страны, потому что у вас будут дети, внуки, и вы будете, как и я сегодня, говорить о том, что все, что вокруг нас, не только нам и не столько нам принадлежит, сколько принадлежит вам, нашим детям и внукам. Здесь представители среднего поколения. Я все делаю в последние годы для того, чтобы была преемственность, и мы стояли на фундаменте прошлого. И это среднее поколение между вами и мной уже у руля нашего государства", - отметил Президент.

Как жилось на территориях Западной Беларуси после раздела? Абсолютно все признают: белорусские территории рассматривали исключительно как аграрно-сырьевой придаток. Промышленность не развивалась, процветала безработица, малоземелье и бедность, неподъемные налоги, утрата самобытности: ни школ, ни языка, ни православных храмов.

Глава государства обратился к молодой аудитории с призывом не поддаваться на попытки переписать историю через соцсети и другие современные каналы. По его словам, правда должна оставаться неизменной, даже если она неудобна. Александр Лукашенко напомнил, что в свое время в западных областях Беларуси под видом санации и пацификации проводились карательные операции.

"Мы должны говорить правду", - подчеркнул он, отметив, что военно-полевые суды выносили приговоры активистам и простым жителям, которые посмели считать себя белорусами. Тюрьмы были переполнены теми, кто хотел говорить, учиться и молиться на своем языке.

Белорусский лидер также заявил, что жители западных регионов жили в постоянном страхе перед очередным налетом польской дефензивы - политической полиции. Именно поэтому, отметил он, Красную Армию там встречали как освободителей с цветами.

"Для белорусов этот поход не был военным. Он прошел как мирная встреча двух частей одного народа", - сказал глава государства, добавив, что этот факт признавали и некоторые западные страны, в частности Франция и Британия.

По его словам, сегодня на Западе пишут про белорусскую историю и идентичность, про "врожденное чувство уважения к помещикам". Александр Лукашенко считает, что суть этой "науки" проста - снова заставить белорусов жить "под плеткой" и работать на пана. Он отметил, что знает это лучше, чем молодое поколение, поскольку любые его переговоры, встречи и дискуссии с западными партнерами так или иначе касаются этой темы.

Глава государства рассказал, что американская делегация, не раз присутствовавшая у него, напрямую не говорит о желании оторвать Беларусь от России. Однако, по его мнению, именно это и пытались сделать в 2020 году.

"Если бы получилось, у нас бы было то, что сейчас происходит в Украине", - заявил Александр Лукашенко, вспомнив, что когда-то Украина была "богатой, мощной, сильной страной". Он подчеркнул, что Запад попробовал "нас с вами на зуб", но у него не получилось.

Глава государства отметил, что для Запада выгодно "по-живому разорвать единство". Поэтому, по его словам, он сразу предупредил западных партнеров: Российская Федерация и Китайская Народная Республика выносятся за скобки и не обсуждаются. Он также напомнил, что когда против Беларуси ввели санкции, это открыло для страны новые двери, и во многом благодаря этому она сегодня живет и работает.

"Американцы никогда, мечтая об этом вслух, не говорили", - сказал Президент, подчеркнув, что ситуация остается неизменной: Беларусь хотят "порвать по живому", и никакого единства здесь быть не должно.

По большому счету, считает Александр Лукашенко, Западу не нужна сама Беларусь. "Они готовы ее в очередной раз растоптать, порвать, каждого третьего убить, но прорваться туда, на восток, к тем ресурсам, которых у них не хватает", - заявил он.

Президент Беларуси отметил, что всегда говорит спасибо Дональду Трампу за то, что тот открыто сказал, чего они хотят.

Политические перевороты, войны - все это за ресурс. Действительно, в американской, да уже и европейской повестке это прослеживается, даже без попытки прикрыться разговорами о том, что они несут демократию. За последние пять лет все стало сильно жестче - вот почему белорусам нужно помнить о цене суверенитета.

"Много раз говорил нам, белорусам, чужого не надо - ни земли, ни богатств, ни идей. У нас есть красивая страна, трудолюбивый народ, вы, богатые культурные, политические традиции. Свою философию жизни мы никому не навязываем, но и импортная философия здесь не приживется", - заявил белорусский лидер.

Почему молодые люди хотят жить в Беларуси?

Вот такой достаточно откровенный разговор с белорусами, которым точно строить белорусское будущее. Что нужно человеку? Видеть рабочую перспективу, создавать семьи - для каждого эти ценности будут в разном порядке, но главное, что они есть, традиционные общие и поддерживаемые на всех уровнях в дань народного единства и не только.

"Я считаю, что нет просто в мире такой страны, которая будет также чтить свою память, единство, как мое государство. Я очень люблю Беларусь. Ну, понятно, я здесь родился, живу, планирую служить. Для меня это олицетворение слова "дом", - отметил участник форума "Молодежь. Беларусь. Будущее".

"Я обожаю наши красоты. Все-таки это дорогого стоит. К своему 16-летию я не успел все города Беларуси посетить, но, тем не менее, крупные вызывают у меня восторг, гордость за свою страну. Постоянно общаясь со своими друзьями из разных стран, я слышу только положительные отзывы о нашей стране", - поделился участник форума "Молодежь. Беларусь. Будущее".

Такой формат праздника - это еще и возможность для артистов показать себя на большой сцене. На форуме выступили новые белорусские звезды: кто-то показал себя на витебской "Славянке", кто-то покорил сердца зрителей на "Фактор. BY".

Академические коллективы рядом с современными школами танцев и вокала - это срез белорусской творческой интеллигенции разных поколений, но точно в формате, в котором это будет в будущем. Таким получился этот День народного единства - праздник важный для единой нации.