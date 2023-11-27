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Ваши твердая гражданская позиция и преданность Родине вызывают уважение - Лукашенко поздравил Машкова с юбилеем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Машкова с 60-летием. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службе главы государства.
"Благодаря высокому профессионализму, искренней увлеченности любимым делом, самобытному и многогранному таланту Вы заслужили признание публики и коллег, - говорится в поздравлении. - Отдельное уважение вызывают Ваши твердая гражданская позиция, чувство преданности родной стране, ее духовным и культурным ценностям".
Глава государства выразил уверенность в том, что своей деятельностью народный артист и впредь будет способствовать укреплению дружбы между народами Беларуси и России.
Александр Лукашенко пожелал Владимиру Машкову доброго здоровья, счастья и новых творческих свершений.
Фото из открытых интернет-источников
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