Важнейшее политическое событие года. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси

Важнейшее политическое событие года состоялось на этой неделе во Дворце Независимости. Наша страна открыла новую страницу своей суверенной истории. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Некоторые телеграм-каналы поспешили назвать инаугурацию большой тайной для всех. Особенно негодовали наши западные соседи. Наверное, рассчитывали получить приглашение на праздник. Но, похоже, им и в голову не приходило задаться вопросом, хотят ли их видеть в числе гостей праздника."Спрятать" такое мероприятие просто невозможно, да и незачем.







Кортеж главы государства торжественно проехал через весь город

Маршрут уж точно не остался незамеченным - главные магистрали столицы - проспекты Независимости и Победителей. Символично, это ведь победа всей нашей страны, каждого из нас, кто сделал выбор в пользу мира, развития и независимости. Среди гостей те, кто работает во благо страны и будущих поколений. Все строго по протоколу,

репетиции даром не прошли.

В торжественной обстановке солдаты роты почетного караула внесли государственный флаг и штандарт Президента

Александр Лукашенко принес присягу на верность своему народу и отечеству на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. Удостоверение Президента и цветы от главы ЦИК лишь подчеркивают торжественность момента. Во время торжественной церемонии глава государства заявил, что вступает в должность с чувством гордости за свой народ. Выбор белорусы сделали в пользу суверенитета и независимости, которые мы бережно храним уже четверть века. Да, по мировым меркам, мы молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети.

Президент заверил - страна будет и впредь следовать выбранному пути - останется мирной и дружелюбной

В то же время необходимо вернуть страну к безопасной жизни, которая была у нас всегда, прийти к согласию ради будущего. Такое развитие выбрали миллионы. Все будет сделано, чтобы сберечь спокойствие в Беларуси. А во главе угла - человек. После церемонии инаугурации клятву на верность народу и президенту принесли белорусские военнослужащие. Александр Лукашенко поблагодарил их за сохранение мира и стабильности в стране в этот непростой период. Обращаясь к ним, Александр Лукашенко отметил, что в нынешних сложных условиях система национальной безопасности выстояла и на деле доказала свою эффективность. Страна готова к отражению любых вызовов и угроз.

Ответ военнослужащих - клятва защищать суверенитет и территориальную целостность Родины