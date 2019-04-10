Важные моменты двусторонних отношений обсудил Александр Лукашенко с президентом Молдовы во Дворце Независимости

Международная повестка и важные моменты двусторонних отношений. Сегодня эти темы Александр Лукашенко обсудил с Президентом Молдовы Игорем Додоном. Переговоры лидеров прошли во Дворце Независимости. Главы государств регулярно встречаются, выстраивая доверительный диалог между Минском и Кишиневом. Страны связывают давние добрые отношения и прочные связи. Взгляды по многим вопросам совпадают. Но в любом случае такая встреча - возможность обменяться мнениями по разным темам. Рассчитывают, что нынешний диалог придаст импульс для развития отношений между государствами.





Беларусь входит в топ-10 крупнейших торговых партнеров Молдовы. По итогам прошлого года товарооборот Минска и Кишинева превысил 200 миллионов долларов. Но потенциал куда больше. Последовательно работают над тем, чтобы повысить уровень экономического взаимодействия. Наиболее тесно сотрудничаем в АПК и по поставкам техники. В Молдове действуют более 60 представительств и дистрибьюторов белорусских предприятий, в том числе три сборочных производства. На улицах столицы можно заметить белорусские троллейбусы. Их местные жители ценят за комфорт. Собирают в Молдове и тракторы. 70 % аграрного автопарка бренда МТЗ. Поставляем Кишиневу коммунальную технику, лифты и лекарства. Есть договоренности о сотрудничестве в сфере здравоохранения и участии белорусской стороны в проекте по реконструкции и строительству дорог в Молдове.