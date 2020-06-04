Важный момент в политической и экономической жизни страны. Президент назначил новое правительство

Важный момент в политической и экономической жизни страны. Президент назначил новый состав правительства. Глава государства сдержал слово и выдержал политическую традицию суверенной Беларуси: накануне главного экзамена власти - выборов - персонально, пофамильно и подробно представить белорусам команду, которая в случае успеха возьмет на себя ответственность за развитие страны в целом и каждого направления в частности.

Сегодня наш Президент высказал позиции по всем вопросам. И они касались не только нового правительства, здесь никакой конспиралогии, но и тех, кто пытается навязать нам некие революционные сценарии. Здесь позиция жесткая: "Страну не отдадим!".

Наши корреспонденты детально разобрали сегодняшний разговор во Дворце Независимости. Мы покажем все. Это важно знать каждому белорусу. Материалы структурированы тематически.

Сначала о кадрах. О людях, кому предстоит принимать важнейшие решения, влияющие на нашу с вами жизнь. Дальше о политике и тех, кто эту жизнь пытается разрушить.

Итак, важные кадровые решения Главы государства - в материале Илоны Красуцкой.





Ротация в правительстве - политическая традиция

. И это уже политическая традиция суверенной страны. Ей четверть века - персонально, пофамильно и подробно давать белорусам не обещания, а полный состав команды, которая в случае успеха возьмет на себя ответственность за развитие страны в целом и каждого направления в отдельности.

Еще пару недель назад Президент проанонсировал:

. Элементарно люди должны понимать, кто будет решать насущные вопросы. И тут началась целая серия версий и даже псевдорасследований. Хватало желающих в принципе поставить под сомнение президентскую практику ротации.

А. Лукашенко о С. Румасе: Больших претензий нет

Сполна в интернете, особенно в тг-каналах досталось и уже прежнему премьеру Сергею Румасу. Почему уходит? Какие у Президента к нему претензии? И кто будет вместо? Президент расскажет откровенно: решению предшествовал личный разговор. Это жизнь, человек банально хочет заниматься другим делом. Глава государства понимает.

Президент ориентировал правительство на преодоление современных вызовов

Время такое: чтобы выжить во всех смыслах, важно быть стратегами. Тут и не шаг, и не два должны быть в голове, а четкое видение: как пробежать марафон без остановки. Не потерять рынки, сохранить трудовые коллективы, уровень жизни людей - задач ворох. Да, непросто, но другого выбора нет. На кону страна, ни много ни мало ее независимость и суверенитет.

Прежде чем озвучить свои кадровые решения, Глава государства очертил круг вопросов, с которыми усиленно придется работать не только правительству, каждому на своем месте. Сейчас весь мир в экономической турбулентности, делать прогнозы, когда все, если не закончится, то хоть немного стабилизируется, не берется никто. Планете еще предстоит оценить те последствия, которые принесла и еще принесет пандемия. Но если объективно: без шока и потрясений, пустых полок проходим такой период - повод задуматься. Как тут вообще можно нивелировать все предшествующие этому усилия?!

Ревизия достижений и новые цели для страны

К хорошему, действительно, привыкаешь быстро. И тот комфорт, спокойствие и безопасность, будем говорить откровенно, для некоторых уже воспринимаются как данность, словно так было всегда. Сейчас, когда фокус внимания смещен на другие вещи (во многом искусственно), словно забыли, какой ценой нам (75 лет назад) досталась в наследство эта (теперь уже многие десятилетия) исключительно мирная земля.

Идти своим путем всегда непросто, наша страна эта прочувствовала в полной мере. Досталось и за то, почему не закрыли границ, и за то, почему не самоизолировались. Но если кто-то может себе позволить переждать, то явно не мы. Работа собственной экономики, основанная на труде наших людей, стала тем самым спасительным кругом в это сложное время. Рассуждать по ту сторону монитора, кто бы лучше справился с решением той или иной задачи, как говорится, всякий горазд. Но про обратную сторону медали почему-то забывают. Высокие должности - это же не только про статусность. Тут формула одна: кому много дано - с того больше спросят.

А. Лукашенко: Главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический рост

Экономика и жизнь людей - вопрос первостепенный. Это известный тезис нашего Президента. И во время кадровых дней или совещаний по текущей ситуации Александр Лукашенко на это ориентирует руководителей любого ранга. События в мире показали - рассчитывать нужно только на себя.

<span style="font-family: Helvetica, SegoeRegular, Arial, sans-serif; font-size: 15px; letter-spacing: 1px;">Времени на раскачку точно нет. Одна задача - логичное продолжение другой. В числе важнейших для нового правительства и работа промышленного сектора, и эффективное управление госимуществом.</span><br>

Новый состав правительства Беларуси

Теперь конкретно по персоналиям нового правительства и руководителям ключевых сфер.

. Выпускник МГИМО, полиглот и многодетный отец. В его послужном списке, кроме предыдущей должности главы Госкомвоенпрома, и дипломатическая служба. Головченко был послом в Эмиратах, по совместительству в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии.

Первым замом у нового премьер-министра будет Николай Снопков, уже бывший посол в Китае. В свою бытность поработал и министром экономики Беларуси, и в должности замглавы Администрации Президента.

Также вице-премьером Глава государства назначил Александра Субботина. В прошлом он помощник Президента – инспектор по Могилевской области, в этой должности работал и в Витебской. Последние несколько лет член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Изменения коснулись и политического штаба. Дмитрий Крутой будет работать на позиции замглавы Администрации Президента. Каждому, кто сегодня получил должность, Александр Лукашенко дал личную характеристику и подробно объяснил, почему сделал именно такой выбор.

Новый глава и в Комитете госконтроля - Иван Тертель. Есть изменения и в министерском корпусе. Руслан Пархамович будет руководить Министерством архитектуры и строительства. Петр Пархомчик - экс-гендиректор БелАЗа – теперь Министр промышленности, а Игорь Луцкий, возглавлявший прежде телеканал СТВ, - Министр информации. Юрий Селиверстов назначен Министром финансов Беларуси. Председатель Госкомвоенпрома - Дмитрий Пантус. А на посту главы Госкомимущества будет отныне Дмитрий Матусевич. Ротация затронула и Минжилкомхоз. Главой ведомства назначен Андрей Хмель.

Глядя на кадровые решения, в частности, ротацию, складывается четкое впечатление: крепкие и профессиональные кадры из обоймы не выпадают

Все назначенные - уникальные люди с уникальным опытом. Да и те, кто пока не афиширует свое новое место работы, с таким опытом точно не пропадут.

Традиционное решение Президента: ротация, кадровое обновление в ключевых сферах накануне главного политического события. Да, проходим на непростом фоне, но когда было легко? Это, скорее, наоборот сигнал: если пройдем этот сложнейший период, да еще прибавим, тут и правительство докажет свою состоятельность, и страна способность держать любой удар. А для этого все есть. Наш ценнейший ресурс - опытные и надежные люди. Спокойно, профессионально, выкладываясь по максимуму каждый на своем поприще способен привнести большой вклад в общее дело.