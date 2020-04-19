Верховный суд представил Александру Лукашенко проект закона об амнистии

Слуги Фемиды предлагают пересмотреть наказания примерно для 12 тысяч осужденных. В основном это лица, которые были вовлечены в незаконный оборот наркотиков.



Возможно, это коснется и отдельных коррупционеров. Президент поручил подготовить по каждому делу папку и отметил: выйти осужденным только потому, что они знакомые или родственники чиновников, не получится. Даже на один год могут срок не скостить.



Но прежде всего речь шла все же о наркотических статьях. Особенно это касается несовершеннолетних, отбывающих наказание. Здесь предложение - наладить работу института поручительства. С оговоркой: это не послабление борьбы с психотропами, но и за проступок ломать жизнь подростку не хочется.



