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Верховный суд представил Александру Лукашенко проект закона об амнистии
Слуги Фемиды предлагают пересмотреть наказания примерно для 12 тысяч осужденных. В основном это лица, которые были вовлечены в незаконный оборот наркотиков.
Возможно, это коснется и отдельных коррупционеров. Президент поручил подготовить по каждому делу папку и отметил: выйти осужденным только потому, что они знакомые или родственники чиновников, не получится. Даже на один год могут срок не скостить.
Но прежде всего речь шла все же о наркотических статьях. Особенно это касается несовершеннолетних, отбывающих наказание. Здесь предложение - наладить работу института поручительства. С оговоркой: это не послабление борьбы с психотропами, но и за проступок ломать жизнь подростку не хочется.
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