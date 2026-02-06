Вейпы, антикризисное управление, выплаты зарплат - Президент провел совещание с руководством Совмина

Защита прав работников, второй шанс для предприятий-банкротов и оборот электронных систем курения - ряд важных вопросов 6 февраля был вынесен на рассмотрение Президента.

Во Дворце Независимости состоялось совещание с руководством Совмина. Напомним, еще несколько лет назад в стране изменили подходы в отношении неплатежеспособных организаций. Ввели институт антикризисного менеджмента. Как он сработал? Ответ министра экономики станет одной из основных тем обсуждения.

Вторая волнующая многих тема - зарплаты и премии. Какие здесь нюансы и вопросы? Жесткое требование со стороны государства - защищать людей от недобросовестных нанимателей. Обсудили и новые досудебные процедуры решения зарплатных вопросов, и рынок альтернативных сигарет: электронные версии, никотиновые паучи. Как в этой сфере удерживать порядок?

Совещание с руководством Совета Министром будет предполагать и силовой блок, и присутствие губернаторов всех областей. Почему, станет понятно после того, как глава государства обозначит ряд вопросов для обсуждение. Объективно затрагивает почти все слои белорусского общества.

Работа института антикризисных управляющих

В повестке первым пунктом станет работа института так называемых антикризисных управляющих. Речь идет о людях, которые помогают предприятиям в разных сферах, когда завод, компания, производство не могут справиться с возникнувшими трудностями. И все бы казалось ничего и даже хорошо, если бы к этим людям по прошествии времени у контролирующего блока не было вопросов. Их не так много в стране - больше 200 человек, но это должны быть исключительные профессионалы с идеальной репутацией. Документ, который регулировал и регулирует их деятельность, уже существует. Задача - доработать правила с учетом появившегося опыта.

Обсуждая вопрос урегулирования неплатежеспособности организаций, Александр Лукашенко напомнил, что недавно в этой сфере был принят новый закон, который несколько раз рассматривался на уровне Президента. "Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление и сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Доложите, как сказались новации того закона на снижении убыточности в экономике, - сказал белорусский лидер. - Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения банкротства?"

Как учат антикризисных управленцев?

Как вообще работает этот институт? Антикризисных управленцев готовят при БНТУ, каждые три года им нужно проходить аттестацию.

Как таковых исключительных "коридоров" по темам у них нет. Есть общие сферы. Например, антикризисный управляющий в строительстве или в транспорте, или в промышленности. Последних, кстати, меньше всего. Вроде бы функционал понятный, но раскладывая на реальных примерах, Президент требует конкретики. В самом указе дополнительно были предусмотрены меры, которыми, например, усилили роль совета кредиторов, активнее подключили местные органы власти. Достаточно ли этого?

Речь на совещании зашла о том, насколько эффективно работает механизм назначения антикризисных управляющих в проблемные организации. Глава государства усомнился в эффективности подхода, при котором, как заверяют чиновники, проверенного, но все же стороннего человека фактически назначают руководить предприятием. Однако при этом данный антикризисный управляющий таким руководителем с формальной точки зрения все же не является. "Встает вопрос: я не управляющий, не директор, я непосредственно за это не отвечаю", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, исходя из своего личного опыта, уверен, что вопросами конкретных предприятий все же должны заниматься органы власти на местах: "Им виднее. Пусть они туда направляют и отвечают".

Не банкротство, а оздоровление

Из опыта, к этому придут в процессе обсуждения, а обсудили тут тему со всех сторон, есть что сказать и Администрации Президента, которая занимается кадровыми вопросами, и губернаторам, которые объемнее все видят на местах. Присутствие, конечно, решает. От антикризисных управленцев как специалистов, конечно, никто не отказывается. Что нужно доработать, так это требования к ним.

Обучение правовым основам и специальная аттестация

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Это конкретные физические люди, которые проходят обучение. И притом это не скорое обучение, это действительно обучение в первую очередь правовым основам работы в банкротстве, второе - экономике. Они проходят специальную аттестацию, притом аттестаты у нас трех видов. Управляющие категории А - это на самые простые организации с минимумом долгов. И категория С - это как раз управляющие с высшей квалификацией. У него за плечами должно быть несколько уже завершенных дел. И самое главное - дела, где он удовлетворил максимально требования кредиторов и восстановил платежеспособность предприятия. Это действительно уникальные люди. И я думаю, в рамках доработки проекта закона требования к квалификации мы, конечно, повысим".

Падеж поголовья: критика Гродненской области

Могут ли антикризисные управляющие работать в сельском хозяйстве? Конечно. Во время совещания поднимут и тему падежа поголовья. По требованиям всем все понятно. Но вот проблемы появились в Гродненской области. Хотя посыл Президента будет адресован всем губернаторам. Про морозы и зиму - понятно, ситуация сложная, но это не объяснение технологическим проколам.

"Или вы меня, ребята, не слышите, или вы устали от работы. Как Исаченко говорит, мы по году выровняем. Как выровняете, если уже тысяча погибла? Как тут выровнять можно?" - задал риторический вопрос белорусский лидер.

Труд должен быть оплачен

Второй большой темой совещания стали зарплата и вознаграждения. С 2023 года в стране действует досудебный порядок взыскания задолженности с нанимателей и компаний, которые не хотят платить хоть премии, хоть просто по счетам. И если раньше работник, попавший в такую ситуацию, должен был сам ходить по судам (что и финансово затратно, и просто неприятно), то сейчас этим занимается один из департаментов инспекции труда, куда можно обратиться лично, составив заявление или даже записав ролик в TikTok - инспекция мониторит и соцсети.

Проект указа об обеспечении выплаты вознаграждений за проделанную работу

Еще одним документом, вынесенным на рассмотрение главы государства, был проект указа об обеспечении выплаты вознаграждений за проделанную работу. Он предполагает введение дополнительных механизмов по защите работников в случаях невыплаты заработка по гражданско-правовым договорам (договорам подряда).

"Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд, - заметил Президент. - И если мы что-то пообещали и не выплатили, куда человеку идти, как защитить тут свои интересы? Он вынужден идти в суд, искать на это деньги, отрывая от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее".

Александр Лукашенко поинтересовался, как проект указа увязан с законодательными инициативами, которые предусматривают усиление мер ответственности за невыплату заработной платы и уже внесены в парламент.

Несмотря на серьезную регуляторику, к сожалению, только за последние три года специалисты Минтруда принудительно вернули 26 тыс. человек их зарплату на общую сумму 68 млн. Но в досудебном порядке. Именно благодаря досудебному порядку обращений по таким вопросам в Минтруда стало на 60 % больше. Соответственно, что и предлагают закрепить во всех правоустанавливающих документах.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Во-первых, распространить систему досудебного рассмотрения на гражданско-правовые договоры. За прошлый год в стране порядка 650 тыс. человек работали в той или иной мере по гражданско-правовым договорам, из них больше 220 тыс. - только по таким договорам. Мы видим тенденцию увеличения числа обращений граждан в департамент госинспекции по вопросам необеспечения выплаты вознаграждения в результате таких договоров".

Министр труда и социальной защиты также отметил: практика показала, что отдельные недобросовестные юридические лица злоупотребляли нормами указа таким образом, что сами заявляли в органы департамента о том, что они не могут своевременно обеспечить выплату заработной платы, хотя при этом имели на то возможности, тем самым уходили от ответственности в виде штрафа за несвоевременное обеспечение. "Эти нормы мы тоже подкорректировали. Сегодня Президентом были поддержаны эти предложения", - сказал Андрей Лобович.

Альтернатива сигаретам: новые правила

Еще одна тема, на сегодняшний день касающаяся многих белорусов (особенно семьи, где есть подростки, т. к. этот вопрос стоит остро), - так называемая альтернатива сигаретам, которой становится все больше и больше. Вейпы, "ашки", электронки - все это пока, увы, имеет спрос. А значит рынок нужно не просто контролировать, а контролировать вдвойне, хотя бы ограждая его от контрабанды, состав которой никто не знает до печальных исходов.

В Беларуси планируют на законодательном уровне ужесточить лицензирование торговли электронными сигаретами и соответствующими смесями. Предлагаемый в этом отношении проект закона стал третьей темой совещания у главы государства.

"Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди нашей молодежи - студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот", - отметил Александр Лукашенко.

Президент, однако, обратил внимание и на другую сторону вопроса: "Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю? Помню, когда мы вводили эти электронные (устройства для курения. - Прим. ред.), стоял вопрос, что в России эта зараза уже существует. Границ у нас нет. Мы можем не вводить. Но кому мы добро сделаем? Оттуда завезут. Уже завозили сколько хотели и сколько надо. Ну, решили выровнять ситуацию. Или нет? И вдруг появляется эта тема (новый проект закона. - Прим. ред.). Я так понимаю, что мы должны сегодня принять решение - быть или не быть".

"Я вообще-то в куреве слабо разбираюсь, как и в алкоголе. Поэтому хотелось бы от специалистов, которые или курят, или вникли в эту тему, чтобы объяснили, что это такое. Говорят, что это хуже, чем табак", - сказал Президент.

Все это время ситуация тоже была на контроле. Только МАРТ за 2025 год промониторил порядка 500 островков в разных ТЦ и гипермаркетах. 70 % ассортимента вызвали вопросы по достаточно строгим требованиям. Но есть же еще и интернет. И вот это та история, когда действительно нужно знать, что продают. Тем более, что маркетологи никотиновых компаний стали все чаще тот же табак продавать как пастилки или мармелад. Так камуфлируется вред и канцерогенность. Снюс (для тех, кто, как и Президент, не курит, объясним: это увлажненный жевательный табак) появился на совещании в качестве живого примера.

Ликбез: увлажненный жевательный табак

Как будут регулировать рынок торговли электронными сигаретами?

Возвращаясь к тому, как это все-таки регулировать (рынок ведь нововведения почувствует) - требования будут разумными, но ужесточатся. Никому еще в мире не удавалось отучить курить людей на уровне нации, но хотя бы защитить от подделок того, что и так приносит вред, реально. Все эти формы курения (что не раз было доказано) увеличивают шансы заболеть онкологическим заболеванием.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Мы на стадии ввоза изделий в страну включаем жесткий фильтр. Мы запрещаем широкому кругу заниматься оптовой торговлей этих изделий. При этом по максимуму сохраняем рабочие места и ужесточаем лицензионные требования. Процесс еще обсуждается, какие требования будут ужесточены в части реализации в розницу".