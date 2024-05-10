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Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил
Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны. Соответствующий Указ № 192 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Виктор Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Фото: Министерство обороны
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