Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны. Соответствующий Указ № 192 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Виктор Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.