Визит Мирзиёева, кадровые назначения и праздник в Александрии: итоги рабочей недели Президента

Мир сегодня переживает тектонический сдвиг - старые правила глобальной безопасности больше не работают, а привычные экономические связи рушатся на глазах. В этих условиях устоять могут только те государства, которые способны одновременно строить новые альянсы, держать оборону и сохранять жесткий внутренний порядок. И уходящая неделя наглядно показала, как Минск создает этот тройной запас прочности.

А фундамент любой стабильности - это сильная экономика, ее новые контуры сейчас активно прокладываются на Востоке. Официальный визит Президента Узбекистана во Дворце Независимости подтвердил масштабный разворот: от сборки гигантских БЕЛАЗов до интереса Ташкента к белорусскому опыту строительства АЭС. Цель - запредельные для прежних лет 2 млрд долларов товарооборота к 2030 году.

При этом надо понимать, что масштабные экономические достижения в современном мире могут в любой момент стать мишенью, если у страны нет силы их защитить. Чествуя выпускников военных вузов, Александр Лукашенко прямо ответил международной "партии войны" - белорусы воевать не хотят, но и голову ни перед кем не склонят.

Финальную точку в формуле безопасности поставил кадровый день. Назначение управленцев и новых региональных помощников-инспекторов (от Минска до Гомеля и Могилева) - это сигнал всей вертикали власти.

Железная дисциплина и контроль на местах - вот то, что сшивает экономику и безопасность в единое целое.

Церемония чествования выпускников военных вузов

Может ли понедельник быть эффектнее, чем когда во Дворец Независимости приглашают такое внушительное количество офицеров?

Все они, конечно, давно не младшие лейтенанты - майоры, подполковники, полковники и выше. Тот, кто уже сделав первые карьерные шаги в армии, будучи командиром, решил доучиваться, чтобы точно (это, конечно, не точно), но стать генералом.

Выпускники военных вузов: есть тот, кто учился в Беларуси, и тот, кто учился в России. Традиционно их отмечают, благодарят, награждают в начале июля, когда все празднуют День Независимости, и когда, конечно, учебу в стране заканчивают практически все в целом.

"Окрылен мыслями, бессонными ночами, поддержкой супруги, мне удалось получить диплом с отличием, золотой медалью, чем я очень горжусь. Нас на факультете Генерального штаба таких 8", - поделился подполковник Петр Кабанович.

Именно этих офицеров отмечают на уровне Президента. Стать отличником факультета Генерального штаба - это история не просто про "мозги", "умение учиться" и "дисциплину", это еще и исключительные командирские качества. Все - в идеальном комбо.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Есть офицер - есть армия, нет офицера - армии не будет. Европейский союз открыто взял курс на милитаризацию. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с Востока. Никто вас в эту бойню посылать не будет, война нам не нужна".

От такой риторики, несмотря на события у белорусских границ, в стране принципиально не отходят. Есть "Орешник", есть союзники и есть понимание, что "в Беларусь никто не войдет", но и "белорусы никуда не пойдут".

Обязательно Президент в такие моменты говорит с офицерами и про тылы - это очень важно для всех присутствующих: "Ваши дети, ваша семья, жена будут в безопасности и будут иметь хоть какой-то фундамент под свою жизнь. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах, имели свой квадратный метр. Счастья и успехов вам, дорогие офицеры и генералы. Успехов вам!"

Кроме церемонии награждения выпускников, будут еще вручены и генеральские погоны. Это тоже большое событие в жизни каждого, кто смог дойти до этого уровня. Секрет - меньше ошибаться, делая время своим союзником, - хороший пример для отличников Генштаба.

Совещание по Могилевской области

Возвращаясь в рабочую атмосферу Дворца во вторник, 7 июля, нельзя не сказать, что это был напряженный момент для руководства Могилевской области и Управления делами Президента. Обсуждали перспективу двух агрохолдингов (спойлер "на разъединение") и укрупнение Дрибинского района, а это уже мнения людей, смена прописки и мест работы.

"Я убеждал месяца два Юрия Викторовича (Назарова - прим. ред.). Он говорит: "Мы деньги туда вложили, это мое". Настоящий кулак, я его кулаком называю. Ну, какая разница? Говорю, ты высшее должностное лицо - представитель Президента. Для меня вся страна, все предприятия одинаковы. Ну, твое - не твое, на месте виднее. Вот, видите, наконец-то убедил: признает, что хозяйства будут управляться председателем райисполкома, как это положено", - рассказал белорусский лидер.

Речь идет о двух агрохолдингах: "Агропромышленный" и "Купаловский" - оба территориально находятся на востоке страны, т. е. в Могилевской области, но контролировались Управделами Президента. Общая картина позитивная: туда хорошо вложились и в оборудование, и в ремонт, и в удобрение, и в машинный парк, но внутри с десяток сельхозпредприятий.

Провели по ним детальный анализ, стало понятно - эффективнее будет вывести их из холдинга, вернуть управление в область и дать самостоятельность.

"Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко - в Шклов на новый молокозавод. Мясо в - Могилев, на мясокомбинат. Лен - это льноводческое хозяйство, в мои времена были льноводческие. Они, наверное, и сегодня производят лен. Лен - на льнозавод в Шклове", - заявил Александр Лукашенко.

Казалось бы, вопрос не самый острый, но когда речь идет о большом количестве людей, даже такая внутренняя экономика региона поднимается на уровень Президента. Как и вопрос, который касался укрупнения Дрибинского района.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Изменения же не делаются ради изменений. Изменения делаются для того, чтобы улучшить ситуацию. В данном случае, я считаю, это решение абсолютно правильное, оно нацелено на то, чтобы создать новые производства и создать новые рабочие места. Зайдет предприятие "Заря" Могилевского района. Мы планируем там построить комплекс по откорму крупного рогатого скота на 2 тыс. Абсолютно будут нужны рабочие места".

"Заря" как пример, таких комплексов для Дрибинского района будет несколько, а еще в планах ивестпроект с иностранным капиталом, но все это в агросфере. 2/3 Дрибинского района - сельские жители.

Там находятся самые большие сельсоветы Могилевской области. Население - примерно по 1 тыс. человек в каждом. Увеличат Дрибинский район за счет земель Чаусского, Горецкого и Могилевского районов.

Кстати, губернатор проговорит: деньги людям на замену документов не понадобятся, специалисты все бесплатно сделают на местах.

Александр Лукашенко заявил, что помнит Дрибинский район, который неоднократно пытались то включать в состав городского района, то отсоединять. По его словам, вопрос о существовании района он закрыл еще 25 лет назад, приняв решение сохранить его.

Президент также отметил, что поручал создать в Дрибине необходимую инфраструктуру, и она была создана, поэтому районный центр по уровню благоустройства не уступает другим. По его мнению, район необходимо укрупнять и нагружать реальной работой председателя райисполкома и его коллег.

Территориально это, кстати, пятое изменение в судьбе Дрибинского, который создали в 1924-м, потом дважды ликвидировали и окончательно образовали еще раз в 1989-м. Тогда это было связано с необходимостью переселять людей из чернобыльских зон.

Эта проблема, к счастью, осталась только на страницах белорусской истории, но к району и всем изменениям в нем будет очень пристальное внимание

Кадровый день

На этой неделе кадры у Президента были в среду. Надежда Котковец - человек для агросферы известный. Она работала и руководителем сельхозпредприятия, и первым заместителем министра сельского хозяйства, затем это направление курировала, будучи уже в должности заместителя Управделами Президента. Прямая, с юмором, профессионал, она не любит о себе громких заголовков.

Надежда Котковец, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области:

"Могилевская область, слава богу, для меня не новая область. Поэтому все то, что положено выполнять помощнику Президента по области, будет сделано. Я с великим удовольствием иду на эту работу".

Новый профессиональный статус Надежды Николаевны - помощник Президента по Могилевской области

"Надежда Николаевна, я Вас знаю давно, Вы человек активный, опытный. Все будет зависеть от того, насколько Вы и дальше будете таким активным человеком. Как Вы видите, засидеться я Вам на месте не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже в связке с Дмитрием Николаевичем (Крутым - прим. ред.) работайте (он у нас не аграрий, но, как и Вы, хороший экономист, правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень). Учитывая, что Вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса, меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед", - отметил Президент Беларуси.

Еще одним новым помощником-инспектором, но уже по Гомельской области, стал первый зампред Гродненского облисполкома Юрий Валеватый.

"Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. В этом суть моего назначения Вас на эту должность. Как Вы понимаете, должность помощника - это должность такая временная, промежуточная, если откровенно говорить. У Вас определенные перспективы. Вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности", - прокомментировал глава государства.

Еще одно заметное назначение - помощника Президента в Минске - стал Дмитрий Реуцкий, бывший зампред главы КГБ. Очевидно, видеть будет все.

"Вы хорошо знаете Минск. Вы там работали, Вы же в Минске жили и живете, и в центральном аппарате Вы тоже недалеко были от этого. Вы в этом котле варитесь. Я хочу предупредить, что Вы не исполнитель у мэра Минска, Вы, если можно сказать, глаза и уши Президента", - пояснил Александр Лукашенко.

Еще про кадры: главой Комитета госконтроля в Могилевской области стал Юрий Фролов. Райисполкомами в Шкловском и Бобруйском районах теперь руководят Михаил Крицкий и Александр Кавранин. Оба люди опытные.

Визит Президента Узбекистана в Беларусь

Об официальном визите главы Узбекистана в Минск заговорили в конце июня 2026 года. Минск и Ташкент - давние партнеры, которые при этом всегда смотрели в сторону усиления сотрудничества. Начались, кстати, переговоры с неформального общения лидеров накануне. Официальные же переговоры начались с Каминного зала.

"Мы совершили с Вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень. И мы правильно с Вами сказали, когда-то говорили об одном миллиарде, сегодня мы свободно выговариваем 2 млрд. И для своих членов правительства, министров определили направление деятельности, которое приведет нас к успеху", - подчеркнул глава государства.

Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана:

"Под Вашим руководством динамично развивается Беларусь. В этот раз визит был очень насыщен подготовительной работой: МПК прошло, Форум регионов прошел, бизнес-форум прошел, образовательный форум, медицинский форум, аналитические группы встречались. Это о чем говорит? Что есть уже серьезная база дальнейшего продвижения по всем направлениям".

Машиностроение, сельское хозяйство, фармацевтика, бизнес - с Мирзиёевым вместе приедут представители более 200 компаний и внушительная правительственная делегация.

Хотите деталь? Во время этого визита за столом переговоров сразу было два Ходжаева - белорусский министр здравоохранения и заместитель премьер-министра Узбекистана. Вот так бывает, встречаются однофамильцы.

Узкий и широкий форматы, заявления прессе, но главное во всем этом понимание, что страны идут в усиление стратегического партнерства - это первое. И уже есть много наработок в конкретных проектах - это второе.

На узбекских полях хлопок будут собирать белорусские тракторы. БЕЛАЗы нужны Навоийскому горно-металлургическому комбинату. Более того, сборочное производство машин на 220 т будет локализовано в Узбекистане - это огромные проекты.

Не говоря уже о запущенных птицеводческих кластерах, комплексах по окраске и сушке текстиля - это все технологии, которые Минск привозит в Ташкент. И Ташкенту это нужно для того, чтобы не быть просто сырьевой базой.

Факт По итогам переговоров Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев подпишут декларацию о стратегическом партнерстве между государствами.

Праздник "Купалье" в Александрии

Поискать "папараць-кветку", пустить венок по воде и просто порадоваться жизни - тот, кто знает, где это лучше всего делать в календарных датах Беларуси, едет в Александрию.

Александрия - это большой фестиваль-ярмарка с концертной программой и бесконечным количеством активностей - от народных игр до сырных фестивалей (цирковые выступления, авиашоу, полевые кинотеатры и километры фуд-кортов).

Купить в Александрии в дни Купалья можно вообще все, что так или иначе связано с белорусскими традициями. Люди сюда приезжают просто отдохнуть, вкусно поесть, послушать музыку и принарядиться. В общем ощутить жизнь, простое счастье в моментах "здесь и сейчас".

Факт 115 тыс. человек Александрия собрала только в 2025 году.

Президент традиционно приезжает на праздник, вместе со всеми смотрит концерт, разделяя это чувство: быть счастливыми дома.

"Мы празднуем "Купалье" в Год белорусской женщины. Неслучайно символом праздника стала купальская Берегиня. Предки верили, что она оберегает посевы и наполняет животворной силой травы, охраняет семейный очаг, заботится о детях и матерях. Хочется, чтобы весь наш мир, такой хрупкий, как мы видим, был окутан ее покровом, чтобы в каждой семье царили любовь и благополучие. Чтобы через год мы с вами вновь встретились здесь, в Александрии. И вместе отправились в новое путешествие к душе славянского народа - загадочной душе, но неизменно широкой, искренней и милосердной", - сказал Александр Лукашенко.

А дальше начинаются песни до утра. В 2026 году хедлайнером выступил Александр Серов. И, конечно, в завершение обязательно салют