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Визит Президента Азербайджана - новый шаг в выстраивании двусторонних отношений

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь - новый шаг в выстраивании двусторонних отношений на перспективу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с лидером Азербайджана. Ильхам Алиев в нашей стране уже с пятым официальным визитом. В центре внимания - торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реализация совместных проектов. Стороны заинтересованы в развитии партнерства по всем направлениям - от транспорта и логистики до IT-сферы.

До начала официальных переговоров Ильхам Алиев вместе с Александром Лукашенко с интересом осмотрел во Дворце Независимости выставку фоторабот, на которых запечатлены наиболее известные достопримечательности страны. Сейчас переговоры продолжаются. По итогам будет подписан ряд документов.

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