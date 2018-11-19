Визит Президента Азербайджана - новый шаг в выстраивании двусторонних отношений

Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь - новый шаг в выстраивании двусторонних отношений на перспективу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с лидером Азербайджана. Ильхам Алиев в нашей стране уже с пятым официальным визитом. В центре внимания - торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, реализация совместных проектов. Стороны заинтересованы в развитии партнерства по всем направлениям - от транспорта и логистики до IT-сферы.