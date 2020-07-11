Визит Президента Беларуси на крупнейший в стране завод-производитель бытовой техники "Атлант" получился очень насыщенным

Работа в плюс в период пандемии, трудовая площадка для стройотрядовцев и стратегия для "Атланта" на следующую пятилетку. Очень насыщенным получился визит Президента на крупнейший в стране завод-производитель бытовой техники. Вот уже полгода как на предприятии новое руководство. Кадровое решение было просто необходимо - в первую очередь чтобы решить финансовые проблемы. Конечно, не все удалось реализовать - повлияла пандемия. Завод, как и многие другие компании, оказался в непростой ситуации, связанной с ограничениями на внешних рынках. В этот период "Атлант" сконцентрировался на интернет-продажах, что и позволило удержаться на плаву.

