Владимир Путин наградил Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

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Торжественная церемония награждения Президента Беларуси Александра Лукашенко высшей государственной наградой Российской Федерации - орденом Святого апостола Андрея Первозванного - состоялась в Кремле, пишет БЕЛТА.

Орден белорусскому лидеру вручил Президент России Владимир Путин.

Глава белорусского государства награжден орденом за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, укрепление дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

"Вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды. Награждение вас орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства", - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что в основе этих отношений лежат незыблемые принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также общая история, общие нравственные и духовные ценности, крепкие семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами.

"Именно на такой прочной основе, на таком прочном фундаменте Россия и Беларусь строят Союзное государство, в рамках которого надежно обеспечиваются общая оборона и безопасность. Созданы единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство", - сказал Владимир Путин.

Президент России обратил внимание на то, что Александр Лукашенко стоял у истоков создания Союзного государства и вносит весомый вклад в его укрепление и развитие. "Мы знаем вас как последовательного и убежденного сторонника сохранения и расширения тесных связей на всем пространстве Содружества Независимых Государств. При вашем деятельном участии развивается взаимовыгодное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ. А теперь, с того момента, как Беларусь стала членом Шанхайской организации сотрудничества, это касается и этой организации", - констатировал российский лидер.

"Мы с вами поддерживаем постоянный диалог, регулярно встречаемся, созваниваемся, обсуждаем насущные двусторонние проблемы и важные региональные, международные вопросы. Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, которые сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы. Уверен, что общими усилиями мы продолжим развивать российско-белорусское сотрудничество, будем и далее крепить взаимовыгодное экономическое и тесное взаимодействие, надежно защищать безопасность двух стран и нашего общего Союзного государства", - резюмировал Владимир Путин.

Он поздравил Александра Лукашенко с высшей российской наградой, пожелал ему доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а родному для России белорусскому народу - мира, стабильности и процветания.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного - высший государственный орден Российской Федерации (первый орден и высшая награда в Российской империи). Награда учреждена в конце XVII века Петром I в честь апостола Андрея Первозванного. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек.

После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Но в 1998 году указом Президента России восстановлен как высшая государственная награда. Согласно статуту, им могут награждаться выдающиеся государственные, общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за "исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России", а также главы и руководители правительств зарубежных стран за "выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией".

Начиная с 1998 года орденом были награждены 26 человек. В их числе Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, ныне бывшие руководители Азербайджана и Казахстана Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев.