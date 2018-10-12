Владимир Путин побывал на малой родине Александра Лукашенко

По окончании официальных мероприятий V Форума регионов, президенты Беларуси и России продолжили неформальное общение недалеко от Могилева. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину в агрогородок Александрия. Именно здесь прошло детство нашего Президента. Встреча в этих местах - знак особого дружеского и союзнического характера отношений. Ведь всем известно, с каким трепетом Глава белорусского государства относится к этой земле. Сюда белорусский лидер приглашает только самых близких и уважаемых гостей, друзей. Кстати, прежде здесь уже бывал российский премьер Дмитрий Медведев. Сегодня Глава белорусского государства показал Владимиру Путину свои родные места. Для удобства и пеших прогулок - соответствующий дресс-код. Лидеры сменили деловые костюмы на спортивные. Не спеша прошлись по деревне, Александр Лукашенко рассказал своему коллеге об истории здешних мест. Обстановка душевная и даже трогательная. Главы государств осмотрели домик, где рос будущий белорусский Президент.

Прием высокого гостя, поистине, был в стиле белорусского радушия и гостеприимства - с национальными угощениями. В родном доме белорусского Президента Владимир Путин попробовал блины и драники прямо из печи. В белорусском стиле был подан и основной обед глав государств. Под стать аутентичному колориту, президенты перемещались по деревне на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 60-х годов. За рулем Александр Лукашенко был лично. Также лидеры побывали на Трофимовой кринице. Источник с уникальной по своим свойствам водой восстановили по поручению Александра Лукашенко. Глава государства провел для своего коллеги экскурсию по облагороженной территории.

Место святое, куда едут паломники со всего мира: испить целебной воды, окунуться в купели, загадать заветное желание. С Трофимовой криницей связано множество легенд. И даже родословная Президента: основал источник дедушка Главы белорусского государства Трофим. Вода из криницы пришлась по вкусу и российскому Президенту.

Можно понять ту теплоту, с которой Президент рассказывает российскому коллеге о своей родной стороне, о месте, где прошло его детство. Свой собственный след на этой земле еще мальчишкой оставил будущий Глава государства. Здесь учился трудиться на земле, постигал первые уроки. Красота - в простоте: именно так можно охарактеризовать здешние места. Удивительная природа. Бескрайние поля. Леса. Многие приезжают в Александрию именно за этим состоянием: отдохнуть душой, набраться сил и вдохновиться. Действительно, учитывая красоту антуражей, обоим президентам удалось восстановиться после сегодняшних многочасовых переговоров. После такого теплого общения, радушной встречи, Глава белорусского государства лично проводил своего коллегу.