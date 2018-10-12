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Владимир Путин побывал на малой родине Александра Лукашенко
По окончании официальных мероприятий V Форума регионов, президенты Беларуси и России продолжили неформальное общение недалеко от Могилева. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на свою малую родину в агрогородок Александрия. Именно здесь прошло детство нашего Президента. Встреча в этих местах - знак особого дружеского и союзнического характера отношений. Ведь всем известно, с каким трепетом Глава белорусского государства относится к этой земле. Сюда белорусский лидер приглашает только самых близких и уважаемых гостей, друзей. Кстати, прежде здесь уже бывал российский премьер Дмитрий Медведев. Сегодня Глава белорусского государства показал Владимиру Путину свои родные места. Для удобства и пеших прогулок - соответствующий дресс-код. Лидеры сменили деловые костюмы на спортивные. Не спеша прошлись по деревне, Александр Лукашенко рассказал своему коллеге об истории здешних мест. Обстановка душевная и даже трогательная. Главы государств осмотрели домик, где рос будущий белорусский Президент.
Прием высокого гостя, поистине, был в стиле белорусского радушия и гостеприимства - с национальными угощениями. В родном доме белорусского Президента Владимир Путин попробовал блины и драники прямо из печи. В белорусском стиле был подан и основной обед глав государств. Под стать аутентичному колориту, президенты перемещались по деревне на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 60-х годов. За рулем Александр Лукашенко был лично. Также лидеры побывали на Трофимовой кринице. Источник с уникальной по своим свойствам водой восстановили по поручению Александра Лукашенко. Глава государства провел для своего коллеги экскурсию по облагороженной территории.
Место святое, куда едут паломники со всего мира: испить целебной воды, окунуться в купели, загадать заветное желание. С Трофимовой криницей связано множество легенд. И даже родословная Президента: основал источник дедушка Главы белорусского государства Трофим. Вода из криницы пришлась по вкусу и российскому Президенту.
Можно понять ту теплоту, с которой Президент рассказывает российскому коллеге о своей родной стороне, о месте, где прошло его детство. Свой собственный след на этой земле еще мальчишкой оставил будущий Глава государства. Здесь учился трудиться на земле, постигал первые уроки. Красота - в простоте: именно так можно охарактеризовать здешние места. Удивительная природа. Бескрайние поля. Леса. Многие приезжают в Александрию именно за этим состоянием: отдохнуть душой, набраться сил и вдохновиться. Действительно, учитывая красоту антуражей, обоим президентам удалось восстановиться после сегодняшних многочасовых переговоров. После такого теплого общения, радушной встречи, Глава белорусского государства лично проводил своего коллегу.
Безусловно, такая неформальная обстановка не помешала еще раз поговорить о главном: двусторонних отношениях. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили все наиболее актуальные темы.
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