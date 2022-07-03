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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости
С Днем Независимости Президента Беларуси поздравил глава России. Владимир Путин отметил, что дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян.
Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом. Важно, что сегодня граждане России и Беларуси сохраняют и укрепляют узы дружбы и взаимопомощи. Развивая отношения стратегического партнерства и союзничества, наши страны вместе преодолевают серьезные испытания и отстаивают свои интересы на мировой арене.
Владимир Путин выразил уверенность, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать конструктивные двусторонние связи, совершенствовать институты Союзного государства и продвигать интеграционные процессы на евразийском пространстве. Это, несомненно, отвечает коренным интересам россиян и белорусов.
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